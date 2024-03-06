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Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı HANGİ KANALDA? | Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? FB Konferans Ligi

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu deplasmanda Belçika ekibi Saint-Gilloise ile kozlarını paylaşacak. RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 12:03 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 12:10
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Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı HANGİ KANALDA? | Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? FB Konferans Ligi

Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Saint-Gilloise ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SAINT-GILLOISE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı günü 7 Mart Perşembe TSİ 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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