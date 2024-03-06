Düdük Pinheiro’da

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak. Pinheiro daha önce Türk takımlarının üç maçını yönetti. İşte o karşılaşmalar;

31 Ağustos 2023 Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev 4 Ağustos 2022 Fenerbahçe 3-0 Slovacko 25 Temmuz 2019 Y.Malatya 2-2 O.Ljubljana