Haberler Fenerbahçe Düdük Pinheiro’da

Düdük Pinheiro’da

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Düdük Pinheiro’da

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak. Pinheiro daha önce Türk takımlarının üç maçını yönetti. İşte o karşılaşmalar;

31 Ağustos 2023 Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev

4 Ağustos 2022 Fenerbahçe 3-0 Slovacko

25 Temmuz 2019 Y.Malatya 2-2 O.Ljubljana

DİĞER
80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 52 yıllık eşi de çok ünlü...
Kentsel dönüşüme takoz oldular:5 ilçe 43 dava! İşte CHP'nin başkan adayları
F.Bahçe'den Avrupa tarifesi! Kartal'dan revizyon
Cimbom Avrupa'da zirvede! Dev takımları solladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig devlerinin Berkay kapışması!
Brezilya'dan flaş iddia! Krunic'e talip oldular
Namaz vakitleri İstanbul | 6 Mart Çarşamba
Canlı altın ve dolar kuru takibi (6 Mart Çarşamba)
İşte Süper Loto sonuçları (5 Mart)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olaylı maç PFDK’da Olaylı maç PFDK’da 01:13
Baki: İttire ittire şampiyonluk! Baki: İttire ittire şampiyonluk! 01:11
Cengiz Ünder: Hedefimiz final Cengiz Ünder: Hedefimiz final 01:10
B. Münih çeyrek finale yükseldi! B. Münih çeyrek finale yükseldi! 00:56
PSG Mbappe ile turladı! PSG Mbappe ile turladı! 00:56
PSG Mbappe ile turladı! PSG Mbappe ile turladı! 00:55
Daha Eski
B. Münih çeyrek finale yükseldi! B. Münih çeyrek finale yükseldi! 00:52
G.Saray sahasında kazandı! G.Saray sahasında kazandı! 22:47
G.Saray sahasında kazandı! G.Saray sahasında kazandı! 22:46
Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek 22:34
Avrupa devinin Szymanski ısrarı bitmiyor! Avrupa devinin Szymanski ısrarı bitmiyor! 22:31
Meler Milan maçında Meler Milan maçında 21:50