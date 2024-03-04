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Fenerbahçe'den büyük başarı! O alanda zirvedeler

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile Trendyol Süper Lig'de kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi verirken sarı-lacivertliler önemli bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'den büyük başarı! O alanda zirvedeler

Hatayspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 17'ye (13G-4B) çıkaran Fenerbahçe, bu sezon fırsatları gole dönüştürme karnesindeki başarısıyla zirveyi gördü. Geride kalan 28 haftada 662 pozisyona giren sarılacivertliler, bunların 72'sini gole çevirdi. İsmail Kartal'ın takımı, yüzde 11'le başarı oranında çift haneyi gören tek takım oldu. En uçta Dzeko ile Batshuayi, kanatlarda Cengiz, İrfan Can ve Tadic bu başarıda kilit rol oynadılar.

KARTAL, JESUS'U GERIDE BIRAKTI

Fenerbahçe bu başarısıyla Jorge Jesus yönetimindeki geçen sezonu da geride bıraktı. 28 haftada rakip ceza sahasında 998 kez topla buluşan Kanarya, 70.43 gol beklentisi yakaladı. Ağları 72 defa havalandırıp Süper Lig'in en çok gol atan takımı oldu. Jesus zamanında aynı süreçte 69 gol atan takım, ceza sahasına 816 kez girip 61.35 gol beklentisi oluşturdu. Ayrıca geçen sezonun tamamında (34 maç) 70.06 gol beklentisi yakalayan ve rakiplerini 967 kez tehdit eden Kanarya, hücum verilerine 6 maç erken ulaştı.

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28 haftada 72 gol atan Fenerbahçe, sadece 103 golle rekor kırdığı 1988-89 sezonunda daha yüksek sayıya (80) ulaştı.

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