İsmail Kartal: Herkese aynı mesafedeyiz!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Mersin'de Atakaş Hatayspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Maçtan önce söylediğim gibi bu maça çok iyi hazırlandık. Bir reaksiyon gerekiyordu. Bu akşam böyle oldu. 2-0 olduktan sonra çok net pozisyonlarımız vardı. Sonuçta kazanmasını bildik. Yüksek beklentim olan oyuncularım sahada beklentilerime çok iyi cevap verdi Fred'in coşkusu enerjisi, Becao'nun 4 ay sonra dönmesi ve iyi oyun çıkarması... Bütün takım buraya inanarak geldi. Maçı kazanmak istiyorduk. Taraftarı 3 puan ile mutlu ettiğimizi düşünüyorum."

Volkan Demirel benim kardeşim ve nasıl mücadele verdiğini çok iyi biliyoruz. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Yolu açık olsun.

Takımdaki oyuncuların hepsi üst düzey. Herkese aynı mesafedeyiz. Hepsini ne kadar sevdiğimizi biliyorlar. Şu ana kadar güzel geldik. Sezon sonuna kadar sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.

Bazı oyuncuları oynamaları için, bazılarını yıpratmamak için bu değişiklikleri yaptım. Zor bir deplasmandan 3 puan alarak güzel bir reaksiyon verdi takım. Bu galibiyeti Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum.