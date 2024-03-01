FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal ve kaptanlardan kritik toplantı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve takım kaptanları Dzeko ile Tadic, acil durum toplantısı yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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"Mağlup olabiliriz ama Ankaragücü karşısındaki futbol bize yakışmadı. Bu kulübe, bize sezon başından beri destek veren taraftara yakışır bir futbol ortaya koymalıyız."
"Gücümüzü ve kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Hatayspor'u yenerek yeni bir sayfa açalım. Herhangi bir kayıp yaşayıp Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geriye düşmeyelim."
Fenerbahçe, Süper Lig'de 27 hafta sonunda topladığı 70 puanla, 72 puanlı ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertliler, ligin 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.
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