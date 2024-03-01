FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal ve kaptanlardan kritik toplantı!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve kaptanlar Dusan Tadic ile Edin Dzeko, MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası moralsizleşen takımı ayağa kaldırmak için çalışıyor.

Kupadan elenmenin ardından Galatasaray ile kıyasıya bir yarışın içinde olduğu Trendyol Süper Lig'de de sürpriz istemeyen sarı-lacivertli kulüpte yeni bir sayfa açılması için her şey yapılıyor.