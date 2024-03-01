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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal ve kaptanlardan kritik toplantı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve takım kaptanları Dzeko ile Tadic, acil durum toplantısı yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 08:23
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal ve kaptanlardan kritik toplantı!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve kaptanlar Dusan Tadic ile Edin Dzeko, MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası moralsizleşen takımı ayağa kaldırmak için çalışıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal ve kaptanlardan kritik toplantı!

Kupadan elenmenin ardından Galatasaray ile kıyasıya bir yarışın içinde olduğu Trendyol Süper Lig'de de sürpriz istemeyen sarı-lacivertli kulüpte yeni bir sayfa açılması için her şey yapılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal ve kaptanlardan kritik toplantı!

Milliyet'te yer alan habere göre teknik direktör İsmail Kartal ve kaptanların yaptıkları toplantılarda şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal ve kaptanlardan kritik toplantı!

"Mağlup olabiliriz ama Ankaragücü karşısındaki futbol bize yakışmadı. Bu kulübe, bize sezon başından beri destek veren taraftara yakışır bir futbol ortaya koymalıyız."

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal ve kaptanlardan kritik toplantı!

"Gücümüzü ve kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Hatayspor'u yenerek yeni bir sayfa açalım. Herhangi bir kayıp yaşayıp Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geriye düşmeyelim."

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal ve kaptanlardan kritik toplantı!

Fenerbahçe, Süper Lig'de 27 hafta sonunda topladığı 70 puanla, 72 puanlı ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

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