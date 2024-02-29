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Moraller bozuk başladı
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne yenilip turnuvaya veda etmesinin ardından ara vermeden Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı. Kupa maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer isimler ise koordinasyon ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Oyuncuların morallerinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi.
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