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Fenerbahçe'de kırmızı alarm!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de son zamanalarda oynanan futbol sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekiyor. Ortaya konan oyun Eylül - Ekim aylarını resmen mumla aratıyor. Fenerbahçe'deki düşüş sonrası teknik direktör İsmail Kartal da eleştiri oklarını üzerine çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'de kırmızı alarm!

Fenerbahçe son olarak kupada Ankaragücü'ne yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-Lacivertlilerin son haftalarda oynadığı futbolda gözle görülür bir gerileme var. Takvim'in derlediği habere göre 7-8 haftadır kötüye giden futbol dışında takım, fiziksel anlamda da rakiplerine saha içinde cevap veremiyor. Fenerbahçe son 4 resmi maçta skor olarak geriye düştü. Sorumluluk alması gereken yıldız oyuncular Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Dusan Tadic gibi isimlerin performansında büyük düşüş var.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da son haftalardaki oyuncu ve taktik tercihleriyle taraftarların hedefinde. Tecrübeli teknik adamın son olarak Ankaragücü maçındaki ilk 11 tercihi ve sağ ayaklı olan Osayi'yi sol bekte başlatması büyük eleştiri aldı. 15 günde 5 maça çıkacak olan Fenerbahçe büyük olumsuzluklar içerisinde kritik sınavlara hazırlanacak.

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