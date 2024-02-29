Fenerbahçe'de kırmızı alarm!

Fenerbahçe son olarak kupada Ankaragücü'ne yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-Lacivertlilerin son haftalarda oynadığı futbolda gözle görülür bir gerileme var. Takvim'in derlediği habere göre 7-8 haftadır kötüye giden futbol dışında takım, fiziksel anlamda da rakiplerine saha içinde cevap veremiyor. Fenerbahçe son 4 resmi maçta skor olarak geriye düştü. Sorumluluk alması gereken yıldız oyuncular Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Dusan Tadic gibi isimlerin performansında büyük düşüş var.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da son haftalardaki oyuncu ve taktik tercihleriyle taraftarların hedefinde. Tecrübeli teknik adamın son olarak Ankaragücü maçındaki ilk 11 tercihi ve sağ ayaklı olan Osayi'yi sol bekte başlatması büyük eleştiri aldı. 15 günde 5 maça çıkacak olan Fenerbahçe büyük olumsuzluklar içerisinde kritik sınavlara hazırlanacak.