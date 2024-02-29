FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic istatistiklerde dibe vurdu! Crespo'yu arattı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde gelen Boşnak futbolcu Rade Krunic, henüz bekleneni veremedi. Yıldız isim, istatistiklerde kiralık gönderilen Crespo'nun hayli gerisinde kaldı. (FB spor haberleri)
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Maç başı pas arası 1.1'den 0.6'yı görürken topu geri kazanma (4.1/2.6), tehlike engelleme (1.4/0.1), kazanılan pozisyon (0.3/0.0) ve top kaybı (5.5/7.1) karnelerinde de dibe vurdu.
Ortaya çıkan kötü performans nedeniyle taraftarlar 'Bunun için mi Crespo gönderildi' tepkisi göstermeye başladı. 30 yaşındaki futbolcu, maç başına 0.6 pas arasıyla vasatı aşamazken, top çalma (1.3), topu geri alma (2.6), tehlike engelleme (0.1) karnelerinde mevkidaşına yetişemedi.
Crespo, bu sezon F.Bahçe'de halefine 2.1 ile pas arasında fark atarken, top çalma (1.9), geri kazanma (3.9) ve tehlike engelleme (1.1) değerleriyle daha başarılıydı.
OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO
2019'dan bu yana formasını giydiği Milan'dan zorunlu satın alma şartıyla kiralanan Rade Krunic'in 3.5 milyon euro'luk opsiyonu bulunuyor.
Fenerbahçe'deki tek artısı bir asist yapması olan oyuncu, kariyeri boyunca tek şampiyonluğunu Milan'la 2021-22'de yaşadı.
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