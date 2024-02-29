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FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic istatistiklerde dibe vurdu! Crespo'yu arattı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde gelen Boşnak futbolcu Rade Krunic, henüz bekleneni veremedi. Yıldız isim, istatistiklerde kiralık gönderilen Crespo'nun hayli gerisinde kaldı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 09:41
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic istatistiklerde dibe vurdu! Crespo'yu arattı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın alınmasını özellikle istediği Rade Krunic, tüm imkanlar seferber edilerek ara transferde kadroya katıldı. Ancak büyük beklenti, yerini hayal kırıklığına bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic istatistiklerde dibe vurdu! Crespo'yu arattı

Sabah'ta yer alan habere göre Krunic; bu sezon görev yaptığı İtalya'da 10 maçtaki performansının gerisinde kalırken, apar topar Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo'yu da arattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic istatistiklerde dibe vurdu! Crespo'yu arattı

Boşnak futbolcu; sarı-lacivertli takımla 10 karşılaşmaya çıkarken isabetli pas değerinde 38.4'ten 29.6'ya geriledi ve yüzdesini de 91'den 85'e düşürdü. Milan'da 0.2 (yüzde 25) olarak gerçekleşen isabetli orta değerinde Fenerbahçe'de sıfır (yüzde 0) çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic istatistiklerde dibe vurdu! Crespo'yu arattı

Maç başı pas arası 1.1'den 0.6'yı görürken topu geri kazanma (4.1/2.6), tehlike engelleme (1.4/0.1), kazanılan pozisyon (0.3/0.0) ve top kaybı (5.5/7.1) karnelerinde de dibe vurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic istatistiklerde dibe vurdu! Crespo'yu arattı

Ortaya çıkan kötü performans nedeniyle taraftarlar 'Bunun için mi Crespo gönderildi' tepkisi göstermeye başladı. 30 yaşındaki futbolcu, maç başına 0.6 pas arasıyla vasatı aşamazken, top çalma (1.3), topu geri alma (2.6), tehlike engelleme (0.1) karnelerinde mevkidaşına yetişemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic istatistiklerde dibe vurdu! Crespo'yu arattı

Crespo, bu sezon F.Bahçe'de halefine 2.1 ile pas arasında fark atarken, top çalma (1.9), geri kazanma (3.9) ve tehlike engelleme (1.1) değerleriyle daha başarılıydı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic istatistiklerde dibe vurdu! Crespo'yu arattı

OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO

2019'dan bu yana formasını giydiği Milan'dan zorunlu satın alma şartıyla kiralanan Rade Krunic'in 3.5 milyon euro'luk opsiyonu bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic istatistiklerde dibe vurdu! Crespo'yu arattı

Fenerbahçe'deki tek artısı bir asist yapması olan oyuncu, kariyeri boyunca tek şampiyonluğunu Milan'la 2021-22'de yaşadı.

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