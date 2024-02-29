FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic istatistiklerde dibe vurdu! Crespo'yu arattı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın alınmasını özellikle istediği Rade Krunic, tüm imkanlar seferber edilerek ara transferde kadroya katıldı. Ancak büyük beklenti, yerini hayal kırıklığına bıraktı.

Sabah'ta yer alan habere göre Krunic; bu sezon görev yaptığı İtalya'da 10 maçtaki performansının gerisinde kalırken, apar topar Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo'yu da arattı.