Haberler Fenerbahçe Bitiricilikte 9. sırada

Bitiricilikte 9. sırada

Süper Lig'de bu sezonun geri kalanında bitiricilik yüzdesinde en yüksek golcüler sıralamasında Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, 9. sırada yer alarak hayal kırıklığı yaşattı. Listenin ilk iki sırasını %29'la Sivas'tan Manaj ile Pendik'ten Thiam yer aldı. Semih Kılıçsoy %24'le 4., İcardi ise %23'le beşinci basamakta. Dzeko'nun bitiricilik oranı ise sadece %17.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Bitiricilikte 9. sırada
Süper Lig'de bu sezonun geri kalanında bitiricilik yüzdesinde en yüksek golcüler sıralamasında Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, 9. sırada yer alarak hayal kırıklığı yaşattı. Listenin ilk iki sırasını %29'la Sivas'tan Manaj ile Pendik'ten Thiam yer aldı. Semih Kılıçsoy %24'le 4., İcardi ise %23'le beşinci basamakta. Dzeko'nun bitiricilik oranı ise sadece %17.
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