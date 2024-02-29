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Bitiricilikte 9. sırada
Süper Lig'de bu sezonun geri kalanında bitiricilik yüzdesinde en yüksek golcüler sıralamasında Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, 9. sırada yer alarak hayal kırıklığı yaşattı. Listenin ilk iki sırasını %29'la Sivas'tan Manaj ile Pendik'ten Thiam yer aldı. Semih Kılıçsoy %24'le 4., İcardi ise %23'le beşinci basamakta. Dzeko'nun bitiricilik oranı ise sadece %17.
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