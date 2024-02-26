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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirve yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Galibiyete rağmen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, tercihleri nedeniyle eleştirildi. Fenerbahçe yönetimi, taraftarların tepkisini çeken deneyimli hocayla görüşme yapma kararı aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 09:40
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe önceki gün Kasımpaşa'yı son dakika golüyle mağlup ederken, zirve yarışında çok önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız bir şekilde devam etti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti

Mert Hakan Yandaş'ın frikik golüyle maçı 1-1'e getiren Kanarya, son dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle kritik virajda hata yapmadı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti

SÜPER YEDEK BATSHUAYI
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun gelişiyle ikinci golcü konumuna düşen Batshuayi, Kasımpaşa karşısında bir kez daha takımını adeta ipten aldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti

Tecrübeli forvet ligde ilk 11 başladığı Kayserispor maçında 3 gol atarken, sonradan oyuna girdiği 5 maçta ise 4 kez fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti

Takımın nöbetçi golcüsü olan Batshuayi, Antalya deplasmanında 83. dakikada oyuna girip uzatmalarda skoru 2-0'a getirmişti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti

Yıldız forvet Kasımpaşa ve Başakşehir maçlarında ise uzatmalarda kazanılan penaltılarda topun başına geçerek takımını zafere taşıdı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti

Belçikalı futbolcu ayrıca tüm kulvarlarda 18 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyarken, geçtiğimiz sezonki 20 gol, 2 asistlik performansına da yaklaştı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti

İSMAİL KARTAL'A TEPKİ!
Sarı-lacivertlilerde galibiyete rağmen teknik direktör İsmail Kartal'a büyük tepki vardı. İç sahada puan kaybı yaşanan Trabzonspor, Samsunspor, Galatasaray ve Alanyaspor maçlarındaki hamleleriyle özellikle taraftarların tepkisini çeken tecrübeli çalıştırıcının Kasımpaşa karşısında da tercih ettiği ilk 11 herkesi şaşırttı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti

Kanarya'da takımın en önemli pas ayağı olan Sebastian Szymanski'yi kulübeye çeken ve 60. dakikada oyuna alan Kartal, bek tercihleriyle de eleştirildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti

Osayi'nin sakatlığı nedeniyle Ferdi'yi sağ beke çeken sarı-lacivertli takımın teknik patronu Afrika Kupası döneminde bu bölgede şans bulan ve başarılı bir performans ortaya koyan Mert Müldür'ü ise kulübede bekletti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti

Orta alanda Mert Hakan, Krunic ve İsmail üçlüsünü görevlendiren Kartal'ın bu kararıyla başarılı pas istatistiği de yok oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti

Daha önceki mücadelelerde %81,9 ortalama ile oynayan sarı-lacivertli takımda önceki günkü maçta bu rakam %75'e indi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti

YÖNETİM GÖRÜŞME YAPACAK
Milliyet'in haberine göre; Özellikle taraftarların sosyal medyadan yoğun eleştiri yaptığı İsmail Kartal'ın tercihlerinin yönetim tarafından da sorgulanmaya başlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti

Sarı-lacivertli yöneticilerin, tecrübeli çalıştırıcıyla bu konu hakkında bir görüşme de yapacağı öğrenildi.

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