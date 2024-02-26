Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti

Kanarya'da takımın en önemli pas ayağı olan Sebastian Szymanski'yi kulübeye çeken ve 60. dakikada oyuna alan Kartal, bek tercihleriyle de eleştirildi.

Osayi'nin sakatlığı nedeniyle Ferdi'yi sağ beke çeken sarı-lacivertli takımın teknik patronu Afrika Kupası döneminde bu bölgede şans bulan ve başarılı bir performans ortaya koyan Mert Müldür'ü ise kulübede bekletti.