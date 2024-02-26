Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirve yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Galibiyete rağmen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, tercihleri nedeniyle eleştirildi. Fenerbahçe yönetimi, taraftarların tepkisini çeken deneyimli hocayla görüşme yapma kararı aldı. İşte detaylar...
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SÜPER YEDEK BATSHUAYI
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun gelişiyle ikinci golcü konumuna düşen Batshuayi, Kasımpaşa karşısında bir kez daha takımını adeta ipten aldı.
Tecrübeli forvet ligde ilk 11 başladığı Kayserispor maçında 3 gol atarken, sonradan oyuna girdiği 5 maçta ise 4 kez fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı.
Takımın nöbetçi golcüsü olan Batshuayi, Antalya deplasmanında 83. dakikada oyuna girip uzatmalarda skoru 2-0'a getirmişti.
Yıldız forvet Kasımpaşa ve Başakşehir maçlarında ise uzatmalarda kazanılan penaltılarda topun başına geçerek takımını zafere taşıdı.
Belçikalı futbolcu ayrıca tüm kulvarlarda 18 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyarken, geçtiğimiz sezonki 20 gol, 2 asistlik performansına da yaklaştı.
İSMAİL KARTAL'A TEPKİ!
Sarı-lacivertlilerde galibiyete rağmen teknik direktör İsmail Kartal'a büyük tepki vardı. İç sahada puan kaybı yaşanan Trabzonspor, Samsunspor, Galatasaray ve Alanyaspor maçlarındaki hamleleriyle özellikle taraftarların tepkisini çeken tecrübeli çalıştırıcının Kasımpaşa karşısında da tercih ettiği ilk 11 herkesi şaşırttı.
Kanarya'da takımın en önemli pas ayağı olan Sebastian Szymanski'yi kulübeye çeken ve 60. dakikada oyuna alan Kartal, bek tercihleriyle de eleştirildi.
Osayi'nin sakatlığı nedeniyle Ferdi'yi sağ beke çeken sarı-lacivertli takımın teknik patronu Afrika Kupası döneminde bu bölgede şans bulan ve başarılı bir performans ortaya koyan Mert Müldür'ü ise kulübede bekletti.
Orta alanda Mert Hakan, Krunic ve İsmail üçlüsünü görevlendiren Kartal'ın bu kararıyla başarılı pas istatistiği de yok oldu.
Daha önceki mücadelelerde %81,9 ortalama ile oynayan sarı-lacivertli takımda önceki günkü maçta bu rakam %75'e indi.
YÖNETİM GÖRÜŞME YAPACAK
Milliyet'in haberine göre; Özellikle taraftarların sosyal medyadan yoğun eleştiri yaptığı İsmail Kartal'ın tercihlerinin yönetim tarafından da sorgulanmaya başlandığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli yöneticilerin, tecrübeli çalıştırıcıyla bu konu hakkında bir görüşme de yapacağı öğrenildi.
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