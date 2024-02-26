Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de zorlu viraj öncesi İsmail Kartal'dan flaş uyarı!

Fenerbahçe'de zorlu viraj öncesi İsmail Kartal'dan flaş uyarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de kritik viraja giriyor. Kanarya yoğun bir fikstüre girmeye hazırlanırken sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'dan takıma flaş uyarı geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de zorlu viraj öncesi İsmail Kartal'dan flaş uyarı!

Kasımpaşa'yı 90+6'da bulduğu golle yenerek maç fazlasıyla liderliği eline geçiren Fenerbahçe, yarından itibaren kritik bir viraja giriyor. Ligde, kupada ve Avrupa'da üst üste maçlar oynayacak olan sarı-kanarya, 20 günlük periyotta tam 6 karşılaşmaya çıkacak. Yaklaşık olarak 3 günde bir sahaya çıkacak olan F.Bahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, bu zorlu süreci kayıpsız atlatmak için planlarını yapmaya başladı.

Oyuncularıyla dün konuşan tecrübeli teknik adam, "Kasımpaşa karşısında kazandık ama şimdi zorlu bir periyoda giriyoruz. 3 günde bir maça çıkacağız ve bu kritik virajda kayıp yaşamamalıyız. Hepiniz hazır olmalısınız" dedi. Fenerbahçe, bu periyotta ligde; Hataysspor, Pendikspor, Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda; Ankaragücü, Konferans Ligi'nde ise Union Saint-Gillioise'le hem içerde hem dışarda karşılaşacak.

DİĞER
Burak Özçivit Manchester United’ta oynayan Altay Bayındır’ı ziyaret etti!
Türkiye bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olacak! Yerli uydumuz Türksat 6A için geri sayım: 15 yıl gökyüzünde kalacak!
Semih Kılıçsoy'a yakın takip!
İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rekora 6 kaldı
F.Bahçe'ye Zambiyalı kanat!
Canlı altın ve dolar kuru takibi
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Başkan Erdoğan devleri destekledi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Modric attı, R. Madrid kazandı! Modric attı, R. Madrid kazandı! 01:00
Modric attı, R. Madrid kazandı! Modric attı, R. Madrid kazandı! 01:00
Milan'a evinde Atalanta engeli! Milan'a evinde Atalanta engeli! 00:48
Milan'a evinde Atalanta engeli! Milan'a evinde Atalanta engeli! 00:45
Avcı'dan Orsic müjdesi! Avcı'dan Orsic müjdesi! 23:59
Uçar'dan transfer sözleri! Salih ve Cenk... Uçar'dan transfer sözleri! Salih ve Cenk... 23:43
Daha Eski
Gedson'a verilen sarı kart doğru mu? Gedson'a verilen sarı kart doğru mu? 23:43
"İdmanlarda çözmek zorundayız!" "İdmanlarda çözmek zorundayız!" 23:43
Beşiktaş deplasmanda kazandı! Beşiktaş deplasmanda kazandı! 23:43
Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı 23:43
Fırtına'dan üst üste 3. galibiyet! Fırtına'dan üst üste 3. galibiyet! 23:43
12 Dev Adam İzlanda'yı son saniyede devirdi! 12 Dev Adam İzlanda'yı son saniyede devirdi! 23:43