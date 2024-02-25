Batshuayi ile zirveye

Fenerbahçe, ölüp ölüp dirildiği maçta Kasımpaşa'yı yıldızlarıyla geçmeyi başardı. İlk yarıda Cengiz Ünder net pozisyondan yararlanamadı, Edin Dzeko'nun attığı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Taraflar soyunma odasına 0-0'la girdi. İkinci yarıda Kasımpaşa 58'de yeni transferi Porozo'nun kafa vuruşuyla maçta öne geçti. Ancak lacivert-beyazlıların üstünlüğü sadece 6 dakika sürdü. 64'te kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mert Hakan Yandaş muhteşem bir gole imza attı.

SORUMLULUK ALDI

Mert'in golü sonrasında oyunu rakip kaleye yıkan F.Bahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 77'de nöbetçi golcü Batshuayi'yi sahaya sürdü. Belçikalı oyuna girdikten sonra farkını ortaya koydu. 80'de kaleciyi geçip, topu dışarı atsa da 90+6'da kazanılan penaltıda sorumluluğu aldı. Batsman'ın vuruşunu kaleci Ali Emre çıkarsa da topu çok iyi takip eden Belçikalı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturup 3 puanı getirdi. F.Bahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

BECAO 119 GÜN SONRA

29 Ekim 2023'te oynanan Pendikspor karşılaşmasında sakatlanan ve tendon kopması yaşayan Rodrigo Becao, Kasımpaşa maçıyla birlikte formasına kavuştu. Tedavisinin ardından bir süredir takımla antrenmanlara da başlayan Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin raporu doğrultusunda tam 119 gün sonra kadroda yer buldu.

SERDAR SUSKUN

Devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen ve Çaykur Rizespor maçında oyuna girdikten sonra golünü atan Serdar Dursun dün de ikinci yarı Cengiz'le yer değiştirdi. Tecrübeli golcü, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve maçı ağları sarsamadan tamamladı.

KRUNIC SAHADA YOKTU

F.Bahçe'nin devre arasında Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Rade Krunic, dün de maça 11'de başladı. Ancak Boşnak oyuncu yine performansıyla sınıfta kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal da tecrübeli oyuncuyu 60'ta oyundan aldı ve Szymanski'yi sahaya sürdü.

AYAKTA DURAMADI

Kadıköy Ülker Stadı'nın zemini dün iki takım oyuncularına da zaman zaman zor anlar yaşattı. Futbolcular ayakta durmakta zorlanırken, birkaç atak da kayarak düşmeleri yüzünden başlamadan bitti. Oyuncular zemine tepki gösterdi.

DJIKU CEZALI

F.Bahçe'nin Ganalı yıldızı Alexander Djiku, dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, bu hafta sonu oynanacak olan Hatayspor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak. Djiku, 84. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrasında kart görmüştü.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının 11'inde mecburi revizyona gitti. Mert Müldür'ün performansını yetersiz bulan tecrübeli çalıştırıcı, Osayi'yi de ağrılarından dolayı kadroya almadı ve sağ bekte Ferdi Kadıoğlu'nu görevlendirdi. Ferdi'nin yerine ise sol bekte Oosterwolde oynadı.

Formsuz Sebastian Szymanski'yi de kızağa çeken Kartal, formayı Rize maçının kahramanlarından olan Mert Hakan'a verdi. Mert, bu sezon 3. kez 11'de sahaya çıktı.

CENGİZ ÜNDER 1 METREDEN KAÇIRDI

Dakikalar 13'ü gösterdiğinde Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Edin Dzeko, arka direkte kafayı vurdu, topu kaleci Ali Emre zorlukla kurtardı. Meşin yuvarlak Cengiz Ünder'in önünde kaldı. Ancak milli yıldız 1 metreden topa istediği gibi vuramadı, önce sol sonra sağ ayağına çaptı ve üstten dışarı çıktı. Cengiz Ünder, 61'de ise yerini Serdar Dursun'a bıraktı. Cengiz, son iki maçta da oyundan alınmıştı.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçına büyük ilgi gösterdi... Karşılaşmanın başlamasına saatler varken stat etrafında toplanan sarı-lacivertli futbolseverler, tezahüratlar yaptı, marşlar söyledi. Tribünleri hınca hınç dolduran taraftarlar, 90 dakika boyunca da takıma büyük destek verdi. Fenerbahçe, geriye düştüğü anda da takımı ateşlediler ve golün gelmesini sağladılar.