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FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'in dönüş tarihi netleşti!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Norveçli futbolcu Joshua King'in, dönüş tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 09:45
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'in dönüş tarihi netleşti!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir süredir sahalardan uzak kalan Joshua King'den haber var...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'in dönüş tarihi netleşti!

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Alanyaspor ve Rizespor maçlarını kaçıran Joshua King'in, Kasımpaşa ve Hatayspor karşılaşmalarında da takımdan uzak kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'in dönüş tarihi netleşti!

Sabah'ta yer alan habere göre Norveçli golcünün, 10 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak Pendikspor maçında kadroda olması düşünülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'in dönüş tarihi netleşti!

Ryan Kent'in Süper Lig'de kadroya yazılmaması, Tadic'in yorgunluğu ve dinlendirilme ihtiyacında King'in önemini artırıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'in dönüş tarihi netleşti!

JOSHUA KING KİMDİR?

Joshua King, 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi. Esas mevkisi sol kanat olan King, 10 numara ve forvet hattında da görev alabiliyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'in dönüş tarihi netleşti!

Kariyerinde Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Everton, Watford ve Fenerbahçe gibi ekiplerde forma giydi.

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