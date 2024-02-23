FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'in dönüş tarihi netleşti!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir süredir sahalardan uzak kalan Joshua King'den haber var...

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Alanyaspor ve Rizespor maçlarını kaçıran Joshua King'in, Kasımpaşa ve Hatayspor karşılaşmalarında da takımdan uzak kalması bekleniyor.