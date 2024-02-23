FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'in dönüş tarihi netleşti!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Norveçli futbolcu Joshua King'in, dönüş tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ryan Kent'in Süper Lig'de kadroya yazılmaması, Tadic'in yorgunluğu ve dinlendirilme ihtiyacında King'in önemini artırıyor.
JOSHUA KING KİMDİR?
Joshua King, 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi. Esas mevkisi sol kanat olan King, 10 numara ve forvet hattında da görev alabiliyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Kariyerinde Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Everton, Watford ve Fenerbahçe gibi ekiplerde forma giydi.
King'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...
DİĞER