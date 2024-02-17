Fenerbahçe'de Mert Müldür'ü endişelendiren haber!

Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci olan Osayi-Samuel, davet etkinliğine katıldıktan sonra İstanbul'a dönecek.

Bu anlamda Osayi'nin takıma katılmasının ardından Mert Müldür ile arasında geçecek forma rekabeti büyük merak konusu oldu.