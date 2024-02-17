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Fenerbahçe'de Mert Müldür'ü endişelendiren haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken oyunculardan birisi olan Mert Müldür'e yurt dışından endişendiren haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 09:42
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Fenerbahçe'de Mert Müldür'ü endişelendiren haber!

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonu mutlak şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe'de Mert Müldür'ü endişelendiren haber!

Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Fenerbahçe'de Mert Müldür'ü endişelendiren haber!

Kanarya sezon öncesi takımına kattığı yıldızlar ile dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'de Mert Müldür'ü endişelendiren haber!

Bu futbolculardan birisi Mert Müldür olmuştu.

Fenerbahçe'de Mert Müldür'ü endişelendiren haber!

Genç oyuncu gösterdiği performansla İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başardı.

Fenerbahçe'de Mert Müldür'ü endişelendiren haber!

Son olarak Kanarya'da düzenli forma şansı bulan oyuncuyu yakından ilgilendiren flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular.

Fenerbahçe'de Mert Müldür'ü endişelendiren haber!

Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci olan Osayi-Samuel, davet etkinliğine katıldıktan sonra İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe'de Mert Müldür'ü endişelendiren haber!

Nijerya basınından "soccernet" ise Osayi'nin kulübünü özlediğini ve Fenerbahçe'ye döndükten sonra Mert Müldür'den formasını alacağını yazdı.

Fenerbahçe'de Mert Müldür'ü endişelendiren haber!

Bu anlamda Osayi'nin takıma katılmasının ardından Mert Müldür ile arasında geçecek forma rekabeti büyük merak konusu oldu.

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