FENERBAHÇE HABERİ: İspanyol basınından flaş Çağlar Söyüncü yorumu!

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, yavaş yavaş ritim tutmaya başlarken, milli yıldızın durumu da İspanyollar tarafından yakından takip ediliyor.

İspanyol basınında; Çağlar'ın Fenerbahçe'deki performansı mercek altına alındı ve 27 yaşındaki stoperin günden güne daha iyi bir duruma geldiği vurgulandı.

İspanyollar, Çağlar için şu ifadeleri kullandı: "Söyüncü, Simeone'nin Atletico Madrid'in de 9 maçta 212 dakika oynadı. Kiralık olarak gittiği Fenerbahçe'de ise 3 maçta 207 dakika süre aldı. Söyüncü, oynadığı maçlarda etkileyici bir görünüm sergiledi ve yerinde müdahaleler yaptı. Adeta Fenerbahçe parlıyor. Kulüp geçen sezonu Galatasaray'ın 8 puan arkasında tamamlamıştı. Şu anda da Galatasaray'ın 2 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veriyor."