Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: İspanyol basınından flaş Çağlar Söyüncü yorumu!

FENERBAHÇE HABERİ: İspanyol basınından flaş Çağlar Söyüncü yorumu!

İspanyol basını, Çağlar Söyüncü’nün Fenerbahçe’deki performansını mercek altına aldı ve “Fenerbahçe’de parlıyor ve etkileyici bir performans ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: İspanyol basınından flaş Çağlar Söyüncü yorumu!

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Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, yavaş yavaş ritim tutmaya başlarken, milli yıldızın durumu da İspanyollar tarafından yakından takip ediliyor.

İspanyol basınında; Çağlar'ın Fenerbahçe'deki performansı mercek altına alındı ve 27 yaşındaki stoperin günden güne daha iyi bir duruma geldiği vurgulandı.

İspanyollar, Çağlar için şu ifadeleri kullandı: "Söyüncü, Simeone'nin Atletico Madrid'in de 9 maçta 212 dakika oynadı. Kiralık olarak gittiği Fenerbahçe'de ise 3 maçta 207 dakika süre aldı. Söyüncü, oynadığı maçlarda etkileyici bir görünüm sergiledi ve yerinde müdahaleler yaptı. Adeta Fenerbahçe parlıyor. Kulüp geçen sezonu Galatasaray'ın 8 puan arkasında tamamlamıştı. Şu anda da Galatasaray'ın 2 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veriyor."

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