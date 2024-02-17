FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan maç öncesi flaş zemin açıklaması: Bu şartlarda nasıl oynayacağız?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü maç öncesi zemin hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ

İsmail Kartal: "Arkadaşlarım sahayı kontrol etti. Sporcu sağlığı için elverişli ortamın olmadığını söylediler. Sahanın birçok yeri su ve bataklık. Bu şartlarda nasıl futbol oynayacağımız konusuna oyuncularımızla konuşup ona göre plan yapacağız. Bu saha bizim normal planlarımızın dışında bir saha. Hakemlerimiz maçı oynatacak mı? Buralar bizim için soru işareti. Oynanmasına kararlar verirlerse bu şartlar altında elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.