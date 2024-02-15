FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve İsmail Kartal'dan kritik zirve! Galatasaray...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2'lik skorla berabere kalmış ve liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı. Bu yaşanan gelişmenin ardından Kanarya'da Başkan Ali Koç ile İsmail Kartal arasında kritik zirve gerçekleşti. İşte detaylar...
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"13 MAÇ VAR"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve teknik direktör İsmail Kartal'ın gerçekleştirdiği toplantıda umut dolu mesajlar verildi.
İsmail Kartal, Ali Koç ile yaptığı görüşmede Galatasaray'ın da puan kaybı yaşayacağını belirtti.
Kartal'ın Galatasaray'ın 20 gün içinde birbirinden zorlu 5 maça çıkacağına vurgu yaparak, "Süper Lig'in bitimine 13 hafta var.
Oynanmamış 13 maçtan bahsediyorum. Bu ligde her an her şey değişebilir. Galatasaray da takılacak" dediği öğrenildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Ali Koç'a, "Galatasaray'ın çok zorlu bir fikstürü var.
Onlar da takılacak. 3 haftaya kalmaz lideriz" dediği öğrenildi.
SANA GÜVENİYORUZ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da bu görüşmeden sonra Kartal'a destek verdiği öğrenildi. Koç'un "Sana sonuna kadar güveniyoruz hocam... Sezon sonunda şampiyonluk ipini sen göğüsleyeceksin. Bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandığı belirtildi.
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