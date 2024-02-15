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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve İsmail Kartal'dan kritik zirve! Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2'lik skorla berabere kalmış ve liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı. Bu yaşanan gelişmenin ardından Kanarya'da Başkan Ali Koç ile İsmail Kartal arasında kritik zirve gerçekleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve İsmail Kartal'dan kritik zirve! Galatasaray...

Fenerbahçe Süper Lig'deki son maçında Alanyaspor ile berabere kalarak Galatasaray'ın 2 puan gerisine düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve İsmail Kartal'dan kritik zirve! Galatasaray...

Puan kaybı sonrasında eleştirilerin hedefinde teknik direktör İsmail Kartal vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve İsmail Kartal'dan kritik zirve! Galatasaray...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Alanyaspor beraberliği sonrası durum değerlendirmesi yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve İsmail Kartal'dan kritik zirve! Galatasaray...

"13 MAÇ VAR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve teknik direktör İsmail Kartal'ın gerçekleştirdiği toplantıda umut dolu mesajlar verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve İsmail Kartal'dan kritik zirve! Galatasaray...

İsmail Kartal, Ali Koç ile yaptığı görüşmede Galatasaray'ın da puan kaybı yaşayacağını belirtti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve İsmail Kartal'dan kritik zirve! Galatasaray...

Kartal'ın Galatasaray'ın 20 gün içinde birbirinden zorlu 5 maça çıkacağına vurgu yaparak, "Süper Lig'in bitimine 13 hafta var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve İsmail Kartal'dan kritik zirve! Galatasaray...

Oynanmamış 13 maçtan bahsediyorum. Bu ligde her an her şey değişebilir. Galatasaray da takılacak" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve İsmail Kartal'dan kritik zirve! Galatasaray...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Ali Koç'a, "Galatasaray'ın çok zorlu bir fikstürü var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve İsmail Kartal'dan kritik zirve! Galatasaray...

Onlar da takılacak. 3 haftaya kalmaz lideriz" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve İsmail Kartal'dan kritik zirve! Galatasaray...

SANA GÜVENİYORUZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da bu görüşmeden sonra Kartal'a destek verdiği öğrenildi. Koç'un "Sana sonuna kadar güveniyoruz hocam... Sezon sonunda şampiyonluk ipini sen göğüsleyeceksin. Bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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