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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Ryan Kent iddiası! Meğer Dusan Tadic...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezonun en tartışmalı isimlerinden birisi haline gelen Ryan Kent ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak futbolcunun takımdaki uyum sorunu hakkında ortaya çıkan Dusan Tadic gerçeği gündeme oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Ryan Kent iddiası! Meğer Dusan Tadic...

Ryan Kent pazar gecesi oynanan Alanya maçının son dakikalarında oyuna girmiş ve teknik direktör İsmail Kartal uzun süredir oynamayan İngiliz futbolcuyu kurtarıcı diye oyuna aldığı için eleştirilere maruz kalmıştı.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Ryan Kent iddiası! Meğer Dusan Tadic...

Son olarak da ismi bildirilmeyen ve yabancı kontenjanına takılan Ryan Kent, TFF'ye verilen listenin dışında kalmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Ryan Kent iddiası! Meğer Dusan Tadic...

Takvim'de yer alan habere göre Ryan Kent'in sezon başından beri takımda çok az süre almasının sebebi olarak Tadic ile arasının iyi olmadığı iddiaları ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Ryan Kent iddiası! Meğer Dusan Tadic...

Kent'in Tadic ile arasının iyi olmadığı ve balkan menşeli oyuncular Dzeko ve Livakovic'in da Tadic'den yana tavır aldığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Ryan Kent iddiası! Meğer Dusan Tadic...

Bu sezon 8'i ilk 11'de olmak üzere 15 maçta görev yapan Kent 1 gol ve 1 asiste imza attı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Ryan Kent iddiası! Meğer Dusan Tadic...

Kent'in Konferans Ligi maçları kadrosunda yer alıp almayacağı ise net değil.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Ryan Kent iddiası! Meğer Dusan Tadic...

Fenerbahçe ile 2027 yılının haziran aylına kadar sözleşmesi bulunan Ryan Kent'i Sarı-Lacivertli kurmaylar ara transfer döneminde başka bir takıma göndermek istemiş ancak İngiliz futbolcu bunu kabul etmemişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Ryan Kent iddiası! Meğer Dusan Tadic...

6-7 milyon Euro civarında piyasa değeri olan Kent'in sezon sanında başka bir takıma satılması ya da kiralanması yüksek bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Ryan Kent iddiası! Meğer Dusan Tadic...

İngiliz oyuncu yeni sezon öncesi Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilmişti.

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