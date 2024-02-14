TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Ryan Kent iddiası! Meğer Dusan Tadic...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezonun en tartışmalı isimlerinden birisi haline gelen Ryan Kent ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak futbolcunun takımdaki uyum sorunu hakkında ortaya çıkan Dusan Tadic gerçeği gündeme oturdu. İşte detaylar...
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Kent'in Tadic ile arasının iyi olmadığı ve balkan menşeli oyuncular Dzeko ve Livakovic'in da Tadic'den yana tavır aldığı ifade ediliyor.
Bu sezon 8'i ilk 11'de olmak üzere 15 maçta görev yapan Kent 1 gol ve 1 asiste imza attı.
Kent'in Konferans Ligi maçları kadrosunda yer alıp almayacağı ise net değil.
Fenerbahçe ile 2027 yılının haziran aylına kadar sözleşmesi bulunan Ryan Kent'i Sarı-Lacivertli kurmaylar ara transfer döneminde başka bir takıma göndermek istemiş ancak İngiliz futbolcu bunu kabul etmemişti.
6-7 milyon Euro civarında piyasa değeri olan Kent'in sezon sanında başka bir takıma satılması ya da kiralanması yüksek bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.
İngiliz oyuncu yeni sezon öncesi Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilmişti.
Fakat futbolcu teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde istediği süreyi bulamadı.
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