TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Ryan Kent iddiası! Meğer Dusan Tadic...

Fenerbahçe ile 2027 yılının haziran aylına kadar sözleşmesi bulunan Ryan Kent'i Sarı-Lacivertli kurmaylar ara transfer döneminde başka bir takıma göndermek istemiş ancak İngiliz futbolcu bunu kabul etmemişti.

6-7 milyon Euro civarında piyasa değeri olan Kent'in sezon sanında başka bir takıma satılması ya da kiralanması yüksek bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.