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Takım günü izinli geçirdi
Alanyaspor beraberliğiyle Fenerbahçe'de moraller düşmüştü. Teknik direktör İsmail Kartal öğrencilerine 1 günlük izin vermişti. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak. Kartal, idman öncesinde öğrencileri ile bir toplantı gerçekleştirecek. Onlara doğruları ve yanlışlarını aktaracak.
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