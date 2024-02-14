Haberler Fenerbahçe Takım günü izinli geçirdi

Takım günü izinli geçirdi

Alanyaspor beraberliğiyle Fenerbahçe'de moraller düşmüştü. Teknik direktör İsmail Kartal öğrencilerine 1 günlük izin vermişti. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak. Kartal, idman öncesinde öğrencileri ile bir toplantı gerçekleştirecek. Onlara doğruları ve yanlışlarını aktaracak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Takım günü izinli geçirdi
Alanyaspor beraberliğiyle Fenerbahçe'de moraller düşmüştü. Teknik direktör İsmail Kartal öğrencilerine 1 günlük izin vermişti. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak. Kartal, idman öncesinde öğrencileri ile bir toplantı gerçekleştirecek. Onlara doğruları ve yanlışlarını aktaracak.
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