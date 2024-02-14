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Ryan Kent dışarıda kaldı
Fenerbahçe, TFF kuralları gereği 14 kişilik yabancı kadrosunu belirledi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kararıyla Kanarya'nın bu yaz ilk transferi olan Ryan Kent'in adı listeye yazılmadı. 27 yaşındaki futbolcu böylece ligde sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyemeyecek. Adı Konferans Ligi'nde yer aldığı için Kartal'ın şans vermesi durumunda sadece Avrupa maçlarında oynayabilecek.
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