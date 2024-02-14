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Neden koşmadınız!

Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir yarışa giren Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği rakibine kaptırmıştı. Skor sarı-lacivertlileri bir hayli üzerken yenilen goller de gelecek haftalar öncesinde endişe oluşturdu. Özellikle ilk goldeki iki kare herkesin dikkatini çekti. Teknik direktör İsmail Kartal da öğrencilerine "O pozisyonda nasıl geri koşmazsınız. Maçın daha başında geri dönmediniz. Kalecimiz ve savunmamız mücadele ederken siz uzakta kaldınız" dedi. Pozisyonun başında Dominik Livakovic ile birlikte 6 Fenerbahçeli, 4 Alanyasporlu vardı. Golle sonuçlanan atakta son karede Livakovic ile birlikte 3 Fenerbahçeli ceza alanı içinde. Alanyaspor'dan ise 4 oyuncu var.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Neden koşmadınız!

Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir yarışa giren Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği rakibine kaptırmıştı. Skor sarı-lacivertlileri bir hayli üzerken yenilen goller de gelecek haftalar öncesinde endişe oluşturdu. Özellikle ilk goldeki iki kare herkesin dikkatini çekti. Teknik direktör İsmail Kartal da öğrencilerine "O pozisyonda nasıl geri koşmazsınız. Maçın daha başında geri dönmediniz. Kalecimiz ve savunmamız mücadele ederken siz uzakta kaldınız" dedi. Pozisyonun başında Dominik Livakovic ile birlikte 6 Fenerbahçeli, 4 Alanyasporlu vardı. Golle sonuçlanan atakta son karede Livakovic ile birlikte 3 Fenerbahçeli ceza alanı içinde. Alanyaspor'dan ise 4 oyuncu var.

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