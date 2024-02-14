HaberlerFenerbahçeFENERBAHÇE HABERİ: Puan kaybı sonrası sert uyarı! Yenen ilk golden önce...
FENERBAHÇE HABERİ: Puan kaybı sonrası sert uyarı! Yenen ilk golden önce...
Fenerbahçe'de Alanyaspor'a kaybedilen 2 puanla birlikte liderliğin ezeli rakip Galatasaray'a kaptırılması, camiada olumsuz bir hava yarattı. Özellikle Akdeniz ekibinin ilk golündeki sarı-lacivertli futbolcuların görüntüsü tepki çekti. Teknik direktör İsmail Kartal ise bu gol üzerinden oyuncularına sert uyarılarda bulundu. İşte detaylar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 09:35Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 12:37
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