Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Puan kaybı sonrası sert uyarı! Yenen ilk golden önce...

FENERBAHÇE HABERİ: Puan kaybı sonrası sert uyarı! Yenen ilk golden önce...

Fenerbahçe'de Alanyaspor'a kaybedilen 2 puanla birlikte liderliğin ezeli rakip Galatasaray'a kaptırılması, camiada olumsuz bir hava yarattı. Özellikle Akdeniz ekibinin ilk golündeki sarı-lacivertli futbolcuların görüntüsü tepki çekti. Teknik direktör İsmail Kartal ise bu gol üzerinden oyuncularına sert uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 09:35 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 12:37
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FENERBAHÇE HABERİ: Mağlubiyet sonrası sert uyarı! İlk golden önce...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veriyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mağlubiyet sonrası sert uyarı! İlk golden önce...

Sarı-lacivertliler, 25. hafta karşılaşmasında Kadıköy'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak büyük bir yara aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mağlubiyet sonrası sert uyarı! İlk golden önce...

Kanarya bu sonuçla liderliği ezeli rakibine kaptırmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mağlubiyet sonrası sert uyarı! İlk golden önce...

Skor sarı-lacivertlileri bir hayli üzerken yenilen goller de gelecek haftalar öncesinde endişe oluşturdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Mağlubiyet sonrası sert uyarı! İlk golden önce...

Özellikle ilk goldeki iki kare herkesin dikkatini çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: Mağlubiyet sonrası sert uyarı! İlk golden önce...

Teknik direktör İsmail Kartal da öğrencilerine "O pozisyonda nasıl geri koşmazsınız. Maçın daha başında geri dönmediniz. Kalecimiz ve savunmamız mücadele ederken siz uzakta kaldınız" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mağlubiyet sonrası sert uyarı! İlk golden önce...

Pozisyonun başında Dominik Livakovic ile birlikte 6 Fenerbahçeli, 4 Alanyasporlu vardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mağlubiyet sonrası sert uyarı! İlk golden önce...

Golle sonuçlanan atakta son karede Livakovic ile birlikte 3 Fenerbahçeli ceza alanı içinde. Alanyaspor'dan ise 4 oyuncu var.

FENERBAHÇE HABERİ: Mağlubiyet sonrası sert uyarı! İlk golden önce...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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