TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe, bir yandan önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına da başlamış durumda. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği yıldız hakkında flaş bir iddiada bulundu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Sarı-lacivertliler sezon sonu planlamasına şimdiden başladı.
Kanat bölgesi için listesini oluşturan yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Kanarya'nın bonservisi Real Betis'te olan ancak Suudi ekibi Al-Okhdood'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Alex Collado'yu izlemeye aldığı iddia edildi.
İspanyol basını Diario Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Real Betis'in kiralık yıldızı Alex Collado'ya yoğun ilgi gösteriyor.
Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuyla yaz transfer dönemi için anlaşma yapmak istiyor ve öncelikli hedef olarak belirledi.
Fener'in Alex Collado'ya bir teklif yaparak kadrosuna katmasını Barcelona da yakından takip ediyor.
Çünkü alınacak bonservis bedelinin yüzde 30'luk kısmı Katalan ekibine gidecek."
27 Temmuz 2023'te Barcelona'dan bedelsiz alınan Alex, 31 Temmuz 2023'te ise Al-Okhdood'a kiralandı.
SADECE 1 ASİST YAPTI
Bu sezon Suudi ekibinde, 18'i Pro Lig, 1'i ise Kral Kupası olmak üzere 19 maça çıkan Alex Collado, bin 475 dakika sahada kaldı.
Collado, gol atamazken, 1 asist katkısı sağlayabildi.
Genç oyuncunun Real Betis'teki sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Kariyerine Espanyol altyapısında başlayan Collado, 2010 yılında Barcelona altyapısına geldi.
Uzun süre Katalan ekibinin alt yaş kategorilerinde forma giyen İspanyol futbolcu, 2021 yılında Barcelona A Takımı'nda forma giymeye başladı.
Sonrasında Granada ve Elche'ye kiralanan Alex Collado, 2023 yılında Real Betis'e transfer oldu.
Sağ kanat bölgesinde oynayan Collado, merkez orta saha ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor.
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