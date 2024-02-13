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FENERBHAÇE HABERİ! Eleştiri okları İsmail Kartal'a çevrildi! Maçtan sonra istifası istendi

Kadıköy'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertlilerde eleştiri oklarının hedefindeki ilk isim teknik direktör İsmail Kartal oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 09:53
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FENERBHAÇE HABERİ! Eleştiri okları İsmail Kartal'a çevrildi! Maçtan sonra istifası istendi

Fenerbahçe, Samsunspor'un ardından Alanyaspor'a da puan verdi.

FENERBHAÇE HABERİ! Eleştiri okları İsmail Kartal'a çevrildi! Maçtan sonra istifası istendi

Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kalan Kanarya, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

FENERBHAÇE HABERİ! Eleştiri okları İsmail Kartal'a çevrildi! Maçtan sonra istifası istendi

Augusto'nun golüyle geriye düşen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Tadic ve Dzeko'nun golleriyle geri dönmesini bilse de yine Augusto'nun golüne engel olamayınca 1 puana razı oldu.

FENERBHAÇE HABERİ! Eleştiri okları İsmail Kartal'a çevrildi! Maçtan sonra istifası istendi

Sarı-lacivertliler, içerde oynadığı son üç maçın ikisinde yaşadığı kayıplarla şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisine düştü.

FENERBHAÇE HABERİ! Eleştiri okları İsmail Kartal'a çevrildi! Maçtan sonra istifası istendi

Üst üste yapılan kayıplar sonrasında taraftarlar isyan bayrağını açtı.

FENERBHAÇE HABERİ! Eleştiri okları İsmail Kartal'a çevrildi! Maçtan sonra istifası istendi

Hedefte ise teknik direktör İsmail Kartal vardı.

FENERBHAÇE HABERİ! Eleştiri okları İsmail Kartal'a çevrildi! Maçtan sonra istifası istendi

Alanyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medyada 62 yaşındaki teknik adama ağır eleştirilerde bulanan Fenerbahçeli taraftarlar Kartal'ın istifasını istedi.

FENERBHAÇE HABERİ! Eleştiri okları İsmail Kartal'a çevrildi! Maçtan sonra istifası istendi

'KAZAKLA MAÇ KAZANILMIYOR'
İsmail Kartal'ın oyunu okuyamamasından ve yanlış oyuncu değişiklikleri yüzünden Alanyaspor'a puan verildiğini vurgulayan sarı-lacivertli futbolseverler, tecrübeli teknik adamın totem yapmaktan da vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi.

FENERBHAÇE HABERİ! Eleştiri okları İsmail Kartal'a çevrildi! Maçtan sonra istifası istendi

"Kazakla maç kazanılmıyor. Böyle totem olmaz. Biraz sahaya odaklan ezber değişikliği yapma. Gol lazımken Dzeko mu oyundan çıkar. Böyle şampiyon olamayız" şeklinde tweetler atılıp, söylemlerde bulunuldu.

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