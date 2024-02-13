Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel hamlesi! İşte görüşmenin detayları...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile şu anda Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel arasında yaşanan görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre; bundan iki hafta önce Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile görüşen Sarı-Lacivertli yöneticinin, "Şampiyonluk yarışında katkı verecek her Fenerbahçeliye ihtiyacımız var.