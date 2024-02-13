Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel hamlesi! İşte görüşmenin detayları...

Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel hamlesi! İşte görüşmenin detayları...

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında 2 puan geriye düşmesiyle birlikte yönetim harekete geçti. Sarı lacivertlilerin Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile görüştüğü ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin Volkan Demirel planı...| FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel hamlesi! İşte görüşmenin detayları...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile şu anda Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel arasında yaşanan görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel hamlesi! İşte görüşmenin detayları...

Takvim'de yer alan habere göre; bundan iki hafta önce Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile görüşen Sarı-Lacivertli yöneticinin, "Şampiyonluk yarışında katkı verecek her Fenerbahçeliye ihtiyacımız var.

Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel hamlesi! İşte görüşmenin detayları...

Gel, sportif direktörümüz ol ve tarihi şampiyonluk yolunda bize katkı sağla" teklifinde bulunduğu belirlendi. Hatay'da belirsizlik yaşandığı dönemde teklif alan Demirel'in bu öneriyi geri çevirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel hamlesi! İşte görüşmenin detayları...

Uzun yıllar Kanarya'nın kaptanlığını ve kısa bir süre de yardımcı antrenörlüğünü yapan Demirel'in, "Hatayspor'dan şu anda ayrılmam mümkün değil.

Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel hamlesi! İşte görüşmenin detayları...

Bir ayrılık söz konusu olursa da benim yerim artık kulübedir. Kariyerimi bu yönde şekillendirmeye karar verdim. Teknik direktörlüğe devam edeceğim" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

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