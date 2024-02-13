Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel hamlesi! İşte görüşmenin detayları...
Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında 2 puan geriye düşmesiyle birlikte yönetim harekete geçti. Sarı lacivertlilerin Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile görüştüğü ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin Volkan Demirel planı...| FB SPOR HABERLERİ
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Uzun yıllar Kanarya'nın kaptanlığını ve kısa bir süre de yardımcı antrenörlüğünü yapan Demirel'in, "Hatayspor'dan şu anda ayrılmam mümkün değil.
Bir ayrılık söz konusu olursa da benim yerim artık kulübedir. Kariyerimi bu yönde şekillendirmeye karar verdim. Teknik direktörlüğe devam edeceğim" şeklinde cevap verdiği belirtildi.
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