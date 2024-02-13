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Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği ortaya çıktı! Transfer teklifleri...

Süper Lig’de forma giydiği 20 maçta sadece 6 haftayı boş geçen Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki yıldızı Sebastian Szymanski hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Ara transfer döneminde gelen tekliflerin Polonyalı yıldızın konsantrasyonunu bozduğu iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği ortaya çıktı! Transfer teklifleri...

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Fenerbahçe'nin sezon başında Real Madrid'e sattığı Arda Güler'in boşluğunu doldurmak için transfer ettiği Sebastian Szymanski, performansıyla herkesi mest etmişti.

24 yaşındaki 10 numara, Süper Lig'in ilk 20 haftasında sadece 6 maçı boş geçmiş, takıma 9 gol-9 asistlik katkı vermişti. Ancak Polonyalı oyuncunun son 5 maçta sessiz kalması, gol bir yana takıma asist katkısı bile verememesi transfere bağlandı. Sabah'ın haberine göre; Ara dönemde gelen tekliflerin, yıldız oyuncunun kafasını karıştırdığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN 2027'DE BİTECEK

Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro bonservis ödeyerek aldığı Szymanski'ye ara transferde birçok teklif gelmiş, en ciddileri olarak İtalya'dan Napoli ve İspanya'dan Sevilla öne çıkmıştı. Sarı- lacivertli yönetimin gelen teklifleri, "Şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Ara transferde hiç kimseyi takımdan göndermeyeceğiz. Yazın gelin" diyerek geri çevirmesi, Polonyalı oyuncunun performansına yansıdı. Tecrübeli futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

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