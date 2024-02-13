Fenerbahçe 13 kez beyaz noktaya geldi

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında bu sezonki 13'üncü penaltısını kazandı. Sarı-lacivertliler, beyaz noktadan yaptığı atışların 9'unu golle sonuçlandırdı, 4'ünü ise kaçırdı. Bu penaltıların 3'ünden Tadic, 1'inde de Dzeko yararlanamadı.

PENALTISIZ DURAN TOPTA SONDAN İKİNCİ

Fenerbahçe, bu sezon penaltısız duran toplarda etkili olamıyor... Sarı-lacivertliler, %15.7 ile duran toplardan en az gol bulan ikinci takım. Son sırada ise %12.3'le İstanbulspor bulunuyor. Galatasaray'ın duran toptan gol bulma oranı % 22.7... Zirvede ise; %29.6'yla Gaziantep FK bulunuyor.