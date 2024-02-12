İki kere geldiler

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 berabere kaldıkları Alanyaspor karşısında iyi oynadıklarını ancak rakibin kalelerine iki kere gelip iki golle puanı aldığını söyledi. 'Maçı kazanmayı çok istiyorduk' diyerek sözlerine başlayan İsmail Kartal, "Mücadeleye iyi başladık. Maç başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Oyuncular ve taraftarlar, çok coşkulu ve istekliydi. Fakat, 2 kere kalemize geldiler ve 2'si de gol oldu. 2-1 öne geçtik. Orada oyunun temposunu düşürmeliydik" ifadelerini kullandı.

TEMPOYU DÜŞÜRSEYDİK KAZANIRDIK

Alanyaspor karşısında 2-1 öne geçtikten sonra tempoyu düşürmeleri gerektiğinin altını çizen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şunları söyledi: Bu bir puan maçı, şampiyonluğa oynuyoruz. 3 ve 4'ü atmak için oynamalıyız ama çok erken gol yedik. Birazcık tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Fakat olmadı. Rakip de gerçekten çok iyi mücadele etti. Artık önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan çok özür diliyoruz.