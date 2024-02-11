Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! 4 yıldıza veto

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! 4 yıldıza veto

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, 4 ismin ayrılmasına onay çıkmadı. Avrupa devlerinin peşindeki yıldız isimlerin takımda kalmasını isteyen yönetim transfer için sezon sonunu işaret etti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! 4 yıldıza veto

Fenerbahçe ara transferde Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Serdar Dursun gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! 4 yıldıza veto

Sarı-lacivertliler, oyuncularına gelen teklifleri ise geri çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! 4 yıldıza veto

Takvim'in derlediği haberde, Sebastian Szymanski'yi Napoli resmen isterken Avrupa devlerinin yakın takibinde olan Ferdi Kadıoğlu için Arsenal girişimlerde bulundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! 4 yıldıza veto

İsmail Yüksek ve Oosterwolde de sarı-lacivertlilerin transferde gözde olan oyuncuları arasında yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! 4 yıldıza veto

30 MİLYON EURO'YU KABUL ETMEDİLER

Bu ikili için toplamda 30 milyon Euro'luk teklif alındı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! 4 yıldıza veto

Olympique Lyon, İsmail'i renklerine bağlamak adına 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! 4 yıldıza veto

Oosterwolde için de Napoli 15 milyon Euro ile Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! 4 yıldıza veto

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen yönetim ise tüm teklifleri geri çevirerek taliplilere, "Sezon sonunda gelin" mesajı verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! 4 yıldıza veto

İsmail'in kadroda tutulmasına Fred'in 8-9 maç kaçıracak olması da etkili oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! 4 yıldıza veto

Ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Avrupa'ya gitme ihtimalinden dolayı sol bekte Oosterwolde ile devam etme görüşü ağır basıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! 4 yıldıza veto

Ferdi, bu sezon görev yaptığı 32 maçın 31'inde ilk 11'de sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! 4 yıldıza veto

Ligdeki 23 maçın tamamında 90 dakika oynadı.

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