TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! 4 yıldıza veto
Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, 4 ismin ayrılmasına onay çıkmadı. Avrupa devlerinin peşindeki yıldız isimlerin takımda kalmasını isteyen yönetim transfer için sezon sonunu işaret etti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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İsmail Yüksek ve Oosterwolde de sarı-lacivertlilerin transferde gözde olan oyuncuları arasında yer aldı.
30 MİLYON EURO'YU KABUL ETMEDİLER
Bu ikili için toplamda 30 milyon Euro'luk teklif alındı.
Olympique Lyon, İsmail'i renklerine bağlamak adına 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Oosterwolde için de Napoli 15 milyon Euro ile Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen yönetim ise tüm teklifleri geri çevirerek taliplilere, "Sezon sonunda gelin" mesajı verdi.
İsmail'in kadroda tutulmasına Fred'in 8-9 maç kaçıracak olması da etkili oldu.
Ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Avrupa'ya gitme ihtimalinden dolayı sol bekte Oosterwolde ile devam etme görüşü ağır basıyor.
Ferdi, bu sezon görev yaptığı 32 maçın 31'inde ilk 11'de sahaya çıktı.
Ligdeki 23 maçın tamamında 90 dakika oynadı.
Takıma 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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