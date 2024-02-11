TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ön libero bombası! İsmail Yüksek'in yerine gelecek

Sarı-Lacivertli kulübün daha önce de gündemine gelen Arjantinli ön libero Guido Rodriguez'in menajeri ile görüşme yapıldığı öğrenildi.

Sezon sonunda Real Betis ile olan sözleşmesi sona erecek olan Rodriguez ile mart ayında bir görüşme daha yapılacağı da gelen haberler arasında yer aldı.