Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ön libero bombası! İsmail Yüksek'in yerine gelecek

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ön libero bombası! İsmail Yüksek'in yerine gelecek

Ara transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe durmak bilmiyor... İsmail Yüksek'e gelen teklifleri değerlendiren yönetim yeni sezonda flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Kanarya, Arjantinli ön liberonun menajeriyle masaya oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş ön libero bombası! İsmail Yüksek'in yerine gelecek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Alanya'yı konuk edecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş ön libero bombası! İsmail Yüksek'in yerine gelecek

Sarı lacivertliler Galatasaray'dan liderliğini geri almak için sahaya çıkacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş ön libero bombası! İsmail Yüksek'in yerine gelecek

Ara transfer dönemi kapanmış olmasına rağmen Fenerbahçe durmak bilmiyor...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş ön libero bombası! İsmail Yüksek'in yerine gelecek

Sarı-Lacivertli kulübün daha önce de gündemine gelen Arjantinli ön libero Guido Rodriguez'in menajeri ile görüşme yapıldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş ön libero bombası! İsmail Yüksek'in yerine gelecek

Sezon sonunda Real Betis ile olan sözleşmesi sona erecek olan Rodriguez ile mart ayında bir görüşme daha yapılacağı da gelen haberler arasında yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş ön libero bombası! İsmail Yüksek'in yerine gelecek

İSMAİL'İN YERİNE GELECEK
İsmail Yüksek'in sezon sonunda cazip teklifler nedeniyle takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olması, Guido Rodriguez'in de haziranda serbest kalacak olması nedeniyle Sarı-Lacivertli kurmaylar şimdiden işi sağlama almaya çalışıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş ön libero bombası! İsmail Yüksek'in yerine gelecek

29 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyen başarılı ön liberonun güncel piyasa değeri 24 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş ön libero bombası! İsmail Yüksek'in yerine gelecek

Takvim'in haberine göre; Guido Rodriguez'i Avrupa'dan birçok kulübün kadrosuna katmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe'nin elini çabuk tutmak istediği ve Arjantinli ön liberoya imza parası vermeyi kabul ettiği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş ön libero bombası! İsmail Yüksek'in yerine gelecek

Guido Rodrigue ön libero dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş ön libero bombası! İsmail Yüksek'in yerine gelecek

Arjantinli yıldız bu sezon Real Betis formasıyla 19 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş ön libero bombası! İsmail Yüksek'in yerine gelecek

Rodriguez 1 gol, 1 de asist katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş ön libero bombası! İsmail Yüksek'in yerine gelecek

Guido Rodriguez Kimdir?

Real Betis Sevilla takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Guido Rodriguez, 12 Nisan 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.

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