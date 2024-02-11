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Tadic Fenerbahçe formasıyla 12. golüne ulaştı!

Alanyaspor filelerini havalandıran Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, bu sezon 12. golüne ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 21:52
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Tadic Fenerbahçe formasıyla 12. golüne ulaştı!

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Alanyaspor karşısında attığı golle bu sezon 12. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 49. dakikada penaltıdan takımı adına ilk golü attı.

Fenerbahçe'nin hücumdaki en etkili isimlerinden biri olan Tadic, ligde 8. golüne ulaşırken, bu sezon 12. kez gol sevinci yaşadı.

35 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de takımı adına 4 gol kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Tadic, 90 dakika sahada kaldı.

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