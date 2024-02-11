Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası ortalık karıştı.Galatasaray'ın maç sonu yaptığı açıklamaya sarı-lacivertlilerden sert bir cevap geldi.

İşte o sözler...

Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi…" Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadelerini kullandı.

Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi…" Bu sezon saha içi saha dışı… https://t.co/rFnSE9NDLV — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 11, 2024

İŞTE GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI!

Galatasaray yaptığı paylaşımda; "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" ifadelerini kullanmıştı.