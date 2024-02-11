Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası ortalık karıştı.Galatasaray'ın maç sonu yaptığı açıklamaya sarı-lacivertlilerden sert bir cevap geldi.
İşte o sözler...
Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi…" Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadelerini kullandı.
Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen;
kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz;
"Kişi kendinden bilir işi…"
Bu sezon saha içi saha dışı… https://t.co/rFnSE9NDLV
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 11, 2024
İŞTE GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI!
Galatasaray yaptığı paylaşımda; "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" ifadelerini kullanmıştı.
Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı…
Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak! 💪#Hedef24 #KONSANTRASYON #KenetleninBaşkaGalatasarayYok
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 11, 2024