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Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap!

Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Galatasaray'dan hakem kararları hakkında bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin yaptığı açıklamaya flaş bir cevap verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 22:58 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 23:12
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası ortalık karıştı.Galatasaray'ın maç sonu yaptığı açıklamaya sarı-lacivertlilerden sert bir cevap geldi.

İşte o sözler...

Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi…" Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadelerini kullandı.

İŞTE GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI!

Galatasaray yaptığı paylaşımda; "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" ifadelerini kullanmıştı.

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