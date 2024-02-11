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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 21:34 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 21:47
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Maçı kazanmayı çok istiyorduk. İyi başladık. Maç başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Oyuncular ve taraftarlar, çok coşkulu ve istekliydi. Fakat, 2 kere kalemize geldiler ve 2'si de gol oldu. 2-1 öne geçtik. Orada oyunun temposunu düşürmeliydik. Bu bir puan maçı, şampiyonluğa oynuyoruz. 3 ve 4'ü atmak için oynamalıyız ama çok erken gol yedik. Birazcık tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı. Rakip de iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz."

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