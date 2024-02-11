Fenerbahçe'de büyük alarm! İsmail Kartal Dusan Tadic için çok endişeli

Fenerbahçe uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak istiyor. Kanarya bu anlamda yeni sezonda kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti. Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerin pek çoğu gösterdikleri performansla taraftarların büyük sevgisini kazandı. O futbolculardan birisi de Sırp yıldız Dusan Tadic oldu. Son olarak oyuncuyla ilgili ortaya çıkan o sorun teknik direktör İsmail Kartal'ı çok endişelendiriyor. Fenerbahçe'nin sol kanadı alarm vermeye başladı… Gaziantep FK maçında bileği burkulan King'in durumu belirsizliğini korurken, Norveçli'nin sezonu kapatmasından endişe ediliyor. Kent'in de beklentilerin çok uzağında kalması, Tadic'i alternatifsiz bıraktı. İsmail Kartal, Oosterwolde'yi ve Ferdi'yi acil durumlarda burada değerlendirecek. Bu anlamda Fenerbahçe'de Kartal'ın yapacağı hamleler büyük merak konusu haline geldi.