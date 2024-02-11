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Fenerbahçe'de büyük alarm! İsmail Kartal Dusan Tadic için çok endişeli

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile Süper Lig'de kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi verirken Kanarya'da Dusan Tadic ile ilgili ortaya çıkan o sorun teknik direktör İsmail Kartal'ı çok endişelendiriyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 10:22
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Fenerbahçe'de büyük alarm! İsmail Kartal Dusan Tadic için çok endişeli

Fenerbahçe uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak istiyor.

Fenerbahçe'de büyük alarm! İsmail Kartal Dusan Tadic için çok endişeli

Kanarya bu anlamda yeni sezonda kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti.

Fenerbahçe'de büyük alarm! İsmail Kartal Dusan Tadic için çok endişeli

Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerin pek çoğu gösterdikleri performansla taraftarların büyük sevgisini kazandı.

Fenerbahçe'de büyük alarm! İsmail Kartal Dusan Tadic için çok endişeli

O futbolculardan birisi de Sırp yıldız Dusan Tadic oldu.

Fenerbahçe'de büyük alarm! İsmail Kartal Dusan Tadic için çok endişeli

Son olarak oyuncuyla ilgili ortaya çıkan o sorun teknik direktör İsmail Kartal'ı çok endişelendiriyor.

Fenerbahçe'de büyük alarm! İsmail Kartal Dusan Tadic için çok endişeli

Fenerbahçe'nin sol kanadı alarm vermeye başladı...

Fenerbahçe'de büyük alarm! İsmail Kartal Dusan Tadic için çok endişeli

Gaziantep FK maçında bileği burkulan King'in durumu belirsizliğini korurken, Norveçli'nin sezonu kapatmasından endişe ediliyor.

Fenerbahçe'de büyük alarm! İsmail Kartal Dusan Tadic için çok endişeli

Kent'in de beklentilerin çok uzağında kalması, Tadic'i alternatifsiz bıraktı.

Fenerbahçe'de büyük alarm! İsmail Kartal Dusan Tadic için çok endişeli

İsmail Kartal, Oosterwolde'yi ve Ferdi'yi acil durumlarda burada değerlendirecek.

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