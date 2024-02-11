Fenerbahçe'de Alexander Djiku: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Djiku, hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

İşte o sözler...

"Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yemememiz gereken bir gol yedik ve 1-0 geriye düştük. 2-1 öne geçmek için çok mücadele ettik. Konsantrasyon eksikliğinden bir gol yedik ve 2-2 oldu. 3. gol için çok mücadele ettik ama olmadı. Üzücü bir sonu. Kafaları kaldırmalıyız. Oynanacak çok maç var, o maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız."