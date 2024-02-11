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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan rotasyon sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 18:29 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 18:30
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan rotasyon sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ

İsmail Kartal: "Kupanın ardından rotasyon yaptığım için, kupada çok fazla şans vermediğim, dinlendirdiğim oyuncularla birlikte en iyi şekilde hazırlandık. Alanyaspor deplasmanda iyi hücuma çıkabiliyor. Biz de kendi evimizde kazanmak için gerekli çalışmaları yaptık. İyi oyun, iyi mücadeleyle 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Alanyaspor'un taktik anlayışına göre hamlelerimiz olacak. İyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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