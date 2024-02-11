Haberler Fenerbahçe Dzeko gol krallığında liderliğini sürdürdü!

Dzeko gol krallığında liderliğini sürdürdü!

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig’de gol sayısını 17’e çıkarırken gol krallığında liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 21:57 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 22:01
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dzeko gol krallığında liderliğini sürdürdü!

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig'de gol sayısını 17'e çıkarırken, bu sezonki 21. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, takımının 2. golünü kaydetti. 37 yaşındaki futbolcu 59. dakikada Mert Müldür'ün ortasında kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Dzeko, Süper Lig'de 24 maçta forma giyerken, gol krallığı listesinde 17 golle zirvede yer alıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde 2, grup aşamasında da 2 golü bulunan Dzeko, bu sezon toplam gol sayısını 21 yaptı.

5 MAÇ SONRA FİLELERİ HAVALANDIRDI

Bu sezon sarı-lacivertlilerin gol yükünü çeken isimlerin başında gelen Dzeko, ligde 5 maç sonra gol sevinci yaşadı. Son olarak Konyaspor mücadelesinde hat-trick yapan deneyimli oyuncu, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında sessiz kaldı.

Mücadeleye 11'de başlayan Edin Dzeko, 85. dakikada yerini Ryan Kent'e bıraktı.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kavga çıktı! Leonardo Bonucci öyle bir şey yaptı ki...
AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında
İsmail Kartal: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz
Toroğlu'dan F.Bahçe yönetimine flaş eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı!
İsmail Kartal: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz
💥Süper Loto çekildi (11 Şubat)
En güzel ŞABAN AYI MESAJLARI RESİMLİ 2024
Şaban ayı ne zaman başlayacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 22:27
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! "Kör bir hakem" G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! "Kör bir hakem" 22:04
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 21:59
Dzeko gol krallığında liderliğini sürdürdü! Dzeko gol krallığında liderliğini sürdürdü! 21:57
F.Bahçe evinde 4. kez puan bıraktı! F.Bahçe evinde 4. kez puan bıraktı! 21:54
Tadic 12. golüne ulaştı! Tadic 12. golüne ulaştı! 21:52
Daha Eski
Manchester United Aston Villa'yı devirdi! Manchester United Aston Villa'yı devirdi! 21:52
"Hayal kırıklığı yaşıyoruz" "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" 21:39
"Şampiyonluk için her şeyimizi vereceğiz" "Şampiyonluk için her şeyimizi vereceğiz" 21:36
İsmail Kartal: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz İsmail Kartal: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz 21:34
Toroğlu'dan F.Bahçe yönetimine flaş eleştiri! Toroğlu'dan F.Bahçe yönetimine flaş eleştiri! 21:29
Dusan Tadic: Şampiyon olmak istiyorsak... Dusan Tadic: Şampiyon olmak istiyorsak... 21:26