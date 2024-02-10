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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Serdar Dursun'dan önce o yıldızı istemiş!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yerli golcü arayışında rotayı eski oyuncusu Serdar Dursun'a çeviren ve tecrübeli ismi sezon sonunda kadar kiralayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın esas istediği isim ortaya çıktı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 10:13
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Serdar Dursun'dan önce o yıldızı istemiş!

Futbolda ara transfer dönemi resmen sona erdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Serdar Dursun'dan önce o yıldızı istemiş!

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, hareketli bir transfer dönemi geçirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Serdar Dursun'dan önce o yıldızı istemiş!

Kanarya, yerli forvet arayışlarını eski oyuncusu Serdar Dursun ile tamamladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Serdar Dursun'dan önce o yıldızı istemiş!

32 yaşındaki golcü, 6 ay sonra sarı-lacivertlilere döndü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Serdar Dursun'dan önce o yıldızı istemiş!

Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör İsmail Kartal'ın, Serdar'dan önce Kenan Yıldız'ı çok istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Serdar Dursun'dan önce o yıldızı istemiş!

Tadic'in düşen performansını göz önüne alan tecrübeli hocanın, kanatlarda da görev yapan 18 yaşındaki milli golcüyü hücumun her bölgesinde kullanmayı planladığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Serdar Dursun'dan önce o yıldızı istemiş!

Kurulan temaslarda genç futbolcunun Juventus'ta devam etmek istemesi ve kiralık gelmeye sıcak bakmaması sebebiyle transfer gerçekleşmedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Serdar Dursun'dan önce o yıldızı istemiş!

Sezon başında Karagümrük'e transfer olan Serdar, İstanbul kulübü ile ligde 22 maçta 6 gol bulurken 2 Türkiye Kupası karşılaşmasında ise 3 gol kaydetti.

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