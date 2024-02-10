FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Serdar Dursun'dan önce o yıldızı istemiş!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yerli golcü arayışında rotayı eski oyuncusu Serdar Dursun'a çeviren ve tecrübeli ismi sezon sonunda kadar kiralayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın esas istediği isim ortaya çıktı. (FB transfer haberleri)
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32 yaşındaki golcü, 6 ay sonra sarı-lacivertlilere döndü.
Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör İsmail Kartal'ın, Serdar'dan önce Kenan Yıldız'ı çok istediği öğrenildi.
Tadic'in düşen performansını göz önüne alan tecrübeli hocanın, kanatlarda da görev yapan 18 yaşındaki milli golcüyü hücumun her bölgesinde kullanmayı planladığı belirtildi.
Kurulan temaslarda genç futbolcunun Juventus'ta devam etmek istemesi ve kiralık gelmeye sıcak bakmaması sebebiyle transfer gerçekleşmedi.
Sezon başında Karagümrük'e transfer olan Serdar, İstanbul kulübü ile ligde 22 maçta 6 gol bulurken 2 Türkiye Kupası karşılaşmasında ise 3 gol kaydetti.
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