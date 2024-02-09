Fenerbahçe'de Michy Batshuayi rekora koşuyor!

Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Michy Batshuayi, rekora koşuyor... Sezon başında Nottingham Forest'a transferi son anda gerçekleşmeyen Belçikalı golcü, Edin Dzeko'nun transferi sonrasında yedek forvet konumuna düştü. Ancak yılmadı, bırakmadı, çalışmaya devam etti, süre aldıkça da gollerini atmayı sürdürdü. Bu sezon oynadığı sürede 17 gol atan Michy, takımın 20 gollü Edin Dzeko'dan sonra en skorer ismi...

EN FAZLA 23 GOL ATTI

Aldığı dakika başına attığı gollerle şu anda Fenerbahçe tarihinin en iyisi olan Batshauyi, sarı-lacivertli forma altında 6 gol daha atarsa hem 2013- 14'teki Standard Liege dönemini hem de 2015-16'daki Marsilya dönemini egale edecek. Belçikalı yıldız, iki kulüpte de tüm kulvarlarda 23 gol kaydetmişti. Ligde, Avrupa'da ve kupada yoluna doludizgin devam eden F.Bahçe'de Michy, kariyer rekoru kırabilir.