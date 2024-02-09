Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Michy Batshuayi rekora koşuyor!

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi rekora koşuyor!

Bu sezon 17 kez ağları havalandıran Batshuayi, 6 gol daha kaydederse hem Standard Liege’deki hem de Marsilya’daki dönemini egale edecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi rekora koşuyor!

Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Michy Batshuayi, rekora koşuyor... Sezon başında Nottingham Forest'a transferi son anda gerçekleşmeyen Belçikalı golcü, Edin Dzeko'nun transferi sonrasında yedek forvet konumuna düştü. Ancak yılmadı, bırakmadı, çalışmaya devam etti, süre aldıkça da gollerini atmayı sürdürdü. Bu sezon oynadığı sürede 17 gol atan Michy, takımın 20 gollü Edin Dzeko'dan sonra en skorer ismi...

EN FAZLA 23 GOL ATTI

Aldığı dakika başına attığı gollerle şu anda Fenerbahçe tarihinin en iyisi olan Batshauyi, sarı-lacivertli forma altında 6 gol daha atarsa hem 2013- 14'teki Standard Liege dönemini hem de 2015-16'daki Marsilya dönemini egale edecek. Belçikalı yıldız, iki kulüpte de tüm kulvarlarda 23 gol kaydetmişti. Ligde, Avrupa'da ve kupada yoluna doludizgin devam eden F.Bahçe'de Michy, kariyer rekoru kırabilir.

DİĞER
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu! İşte Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz...
Putin Türkiye'nin kritik rolüne dikkat çekti! Ukrayna ile müzakere sorusuna 'İstanbul' vurgulu cevap: Neden tekrar yapılmasın?
Flaş yorum! "Bir oyun aklına ihtiyacı var"
Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye yeni Dzeko!
İsmail Kartal'ın tek rakibi Pep Guardiola!
🌹 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
💥Süper Loto çekildi! (8 Şubat)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay sözler! "Bu kadar kötü olmak maharet ister" Olay sözler! "Bu kadar kötü olmak maharet ister" 07:42
Flaş yorum! "Bir oyun aklına ihtiyacı var" Flaş yorum! "Bir oyun aklına ihtiyacı var" 07:32
Mehmet Can dünyada 21. sırada Mehmet Can dünyada 21. sırada 06:16
F.Bahçe'ye yeni Dzeko! F.Bahçe'ye yeni Dzeko! 01:23
"Sahada sadece formamız vardı!" "Sahada sadece formamız vardı!" 01:11
Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı 01:11
Daha Eski
G.Saray yeni transferini KAP'a bildirdi! G.Saray yeni transferini KAP'a bildirdi! 01:11
Beşiktaş Muleka ile turladı! Beşiktaş Muleka ile turladı! 01:11
Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! 01:11
Millilerimizin rakipleri belli oldu! Millilerimizin rakipleri belli oldu! 01:11
F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü! F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü! 01:11
Trabzonspor uzatmalarda turladı! Trabzonspor uzatmalarda turladı! 01:11