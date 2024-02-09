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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sevinci!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de Livakovic'in ardından ikinci kaleci konumunda bulunan İrfan Can Eğribayat'ın kupadaki Gaziantep FK maçında sergilediği performans, camiada memnuniyetle karşılandı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 10:29
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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sevinci!

Henüz 5.5 aylıkken çocuğunu anne karnında kaybeden, bu üzücü kaybın ardından Göztepe'den Fenerbahçe'ye kiralık gelen, bu sezon başında ise sarı-lacivertli kulübün 1.2 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı İrfan Can Eğribayat, aradığı huzuru, mutluluğu ve aidiyet duygusunu sarı-lacivertli renklerde buldu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sevinci!

Hürriyet'te yer alan habere göre İrfan Can'ın başarı grafiği yükselirken 25 yaşındaki kaleci, Dominik Livakovic'e iyi bir alternatif olacağını gösterdi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sevinci!

ALTAY BAYINDIR'I ARATMADI

F.Bahçe'de geçen sezon Altay Bayındır'ın arkasında yedek kalırken hırs ve istekle çalışarak fazla kilolarından kurtulan İrfan Can Eğribayat sabırla kaleyi devralmayı beklemişti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sevinci!

Takımın as kalecisi Altay'ın bel fıtığı ameliyatı olmasıyla aradığı fırsatı yakalayıp kaleyi devralan yıldız eldiven, kazanılan Ziraat Türkiye Kupası'nda başroldeydi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sevinci!

Haziran ayında baba olan, Fenerbahçe ile kalıcı kontrat yapan İrfan Can bu sezon da başarılarıyla taraftarın sevgilisi oldu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sevinci!

PENALTILARDA GEÇİT VERMEDİ

Bu sezon ikisi Süper lig, ikisi Ziraat Türkiye Kupası, 6'sı Konferans Ligi olmak üzere toplam 10 maçta kaleyi koruyan Eğribayat, 2 penaltı kurtadı ve sadece 4 gol yedi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sevinci!

Performansıyla taraftarın sevgilisi olan, son olarak kupada son 16 turundaki Gaziantep maçında bir penaltı kurtaran İrfan Can "Ben her maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kendime hedefler koydum. Bu hedefler doğrultusunda çalışıyorum. Kendi gelişimime odaklanıyorum" dedi.

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