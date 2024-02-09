Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sevinci!

Henüz 5.5 aylıkken çocuğunu anne karnında kaybeden, bu üzücü kaybın ardından Göztepe'den Fenerbahçe'ye kiralık gelen, bu sezon başında ise sarı-lacivertli kulübün 1.2 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı İrfan Can Eğribayat, aradığı huzuru, mutluluğu ve aidiyet duygusunu sarı-lacivertli renklerde buldu.