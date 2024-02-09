Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sevinci!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de Livakovic'in ardından ikinci kaleci konumunda bulunan İrfan Can Eğribayat'ın kupadaki Gaziantep FK maçında sergilediği performans, camiada memnuniyetle karşılandı. (FB spor haberleri)
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Takımın as kalecisi Altay'ın bel fıtığı ameliyatı olmasıyla aradığı fırsatı yakalayıp kaleyi devralan yıldız eldiven, kazanılan Ziraat Türkiye Kupası'nda başroldeydi.
Haziran ayında baba olan, Fenerbahçe ile kalıcı kontrat yapan İrfan Can bu sezon da başarılarıyla taraftarın sevgilisi oldu.
PENALTILARDA GEÇİT VERMEDİ
Bu sezon ikisi Süper lig, ikisi Ziraat Türkiye Kupası, 6'sı Konferans Ligi olmak üzere toplam 10 maçta kaleyi koruyan Eğribayat, 2 penaltı kurtadı ve sadece 4 gol yedi.
Performansıyla taraftarın sevgilisi olan, son olarak kupada son 16 turundaki Gaziantep maçında bir penaltı kurtaran İrfan Can "Ben her maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kendime hedefler koydum. Bu hedefler doğrultusunda çalışıyorum. Kendi gelişimime odaklanıyorum" dedi.
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