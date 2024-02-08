Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal: İyi oyunla turu geçtik

İsmail Kartal: İyi oyunla turu geçtik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi ancak saha zeminini de eleştirdi. Kartal, "İki hafta önce lig maçında saha zeminin kötü olduğundan bahsetmiştim. Yine söylüyorum. Futbol oynamak çok zordu. King'in ayak bileği burkuldu. Her iki takımın futbolcuları nasıl oynayacak bu zeminde. 'Bonucci, bu zeminde adalelerim şişti koşamıyorum' dedi. Daha iyi zeminler olsun" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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İsmail Kartal: İyi oyunla turu geçtik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi ancak saha zeminini de eleştirdi. Kartal, "İki hafta önce lig maçında saha zeminin kötü olduğundan bahsetmiştim. Yine söylüyorum. Futbol oynamak çok zordu. King'in ayak bileği burkuldu. Her iki takımın futbolcuları nasıl oynayacak bu zeminde. 'Bonucci, bu zeminde adalelerim şişti koşamıyorum' dedi. Daha iyi zeminler olsun" dedi.

TRANSFER SİNYALİ

Kartal sözlerine şöyle devam etti: "Takımım disiplinliydi. Çok konsantreydik. Zemine rağmen iyi oyun çıkardık. Zor bir deplasmandan turu geçtik. Gaziantep'e başarılar diliyorum. Sonuçta ağır sahalarda ufak tefek sıkıntılar oluyor. Bizim takımda sorun olmaz. Biz bir aileyiz. Maç maç önümüze bakıyoruz." Kartal, yeni transfer olacak mı sorusuna ise; "Bilmiyorum" yanıtını vererek takviye olacağının sinyalini verdi.

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