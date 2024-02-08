Fenerbahçe'nin yıldızından büyük başarı! Avrupa'nın zirvesinde

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezon mücadele ettiği her kulvarı kupayla tamamlamak istiyor. Kanarya özellikle uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna bu sezon son vermek istiyor. Bu doğrultuda Kanarya kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti. Bazı transferler gösterdikleri performansla büyük alkış alırken sarı-lacivertli taraftarların kısa süre içerisinde sevgisini kazandı. O futbolculardan birisi de Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski oldu. Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, sergilediği performansla taraftarların sevgilisi olurken Avrupa'nın da zirvesinde çıktı. Sarı-lacivertli forma altında Süper Lig'de 24 maça çıkan Polonyalı oyuncu, Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon en fazla skor katkısı yapan orta saha oyuncusu oldu. 18 kez gol katkısı yapan Sebastian, ilk sırada yer alırken, Polonyalıyı, 17 gol katkısıyla Benfica'dan Rafa Silva takip ediyor. Üçüncü basamakta da 16 kez skora yardımcı olan Celtic'ten Matt O'Riley bulunuyor. GELECEĞİ MERAK KONUSU! Fenerbahçe'de gösterdiği performansla gündem olan Szymanski ile Avrupa'dan pek çok dev takımın yakından ilgilendiği aktarılıyor. Bu anlamda yıldız ismin geleceği merak konusu haline geldi.