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Fenerbahçe'nin yıldızından büyük başarı! Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe, bu sezon 3 kulvarda da iddialı bir şekilde mücadele ederken Kanarya'da o futbolcu gösterdiği performansla önemli bir başarıya imza attı. Yıldız isim, Avrupa'nın zirvesinde kendisine yer buldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 09:49
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Fenerbahçe'nin yıldızından büyük başarı! Avrupa'nın zirvesinde

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezon mücadele ettiği her kulvarı kupayla tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe'nin yıldızından büyük başarı! Avrupa'nın zirvesinde

Kanarya özellikle uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna bu sezon son vermek istiyor.

Fenerbahçe'nin yıldızından büyük başarı! Avrupa'nın zirvesinde

Bu doğrultuda Kanarya kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti.

Fenerbahçe'nin yıldızından büyük başarı! Avrupa'nın zirvesinde

Bazı transferler gösterdikleri performansla büyük alkış alırken sarı-lacivertli taraftarların kısa süre içerisinde sevgisini kazandı.

Fenerbahçe'nin yıldızından büyük başarı! Avrupa'nın zirvesinde

O futbolculardan birisi de Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızından büyük başarı! Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, sergilediği performansla taraftarların sevgilisi olurken Avrupa'nın da zirvesinde çıktı.

Fenerbahçe'nin yıldızından büyük başarı! Avrupa'nın zirvesinde

Sarı-lacivertli forma altında Süper Lig'de 24 maça çıkan Polonyalı oyuncu, Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon en fazla skor katkısı yapan orta saha oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızından büyük başarı! Avrupa'nın zirvesinde

18 kez gol katkısı yapan Sebastian, ilk sırada yer alırken, Polonyalıyı, 17 gol katkısıyla Benfica'dan Rafa Silva takip ediyor.

Fenerbahçe'nin yıldızından büyük başarı! Avrupa'nın zirvesinde

Üçüncü basamakta da 16 kez skora yardımcı olan Celtic'ten Matt O'Riley bulunuyor.

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