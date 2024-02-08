Fenerbahçe Batsman'la turladı!

Fenerbahçe, hem Avrupa'da hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna doludizgin devam ediyor... Dün son 16 turunda Gaziantep FK ile karşılaşan sarı-lacivertliler, 24 gün önce ligde yendiği rakibini bu kez de kupada mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan İsmail Kartal'ın öğrencileri; rakibine pek top yüzü de göstermedi ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE'YE İMZA ATIYORDU

İlk düdükle birlikte Gaziantep kalesine yüklenen Fenerbahçe, 15'te Mert Hakan'ın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen nöbetçi golcü Michy Batshuayi, Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 28'de ise bu kez VAR kararıyla Gaziantep penaltı kazansa da İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi. Üç dakika sonra Michy Batshuayi bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Sarı-lacivertliler, Belçikalının iki golüyle adını son 8 arasına yazdırdı.

ASRIN FELAKETİ UNUTULMADI

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yüzyılın felaketi unutulmadı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Gaziantep-Fenerbahçe maçı öncesinde saygı duruşu yapıldı. Sarılacivertliler ısınmaya ise "Unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat 2023" yazılı tişörtlerle çıktı. Maçın 4.17'nci dakikasında oyun durdu ve sahaya 5 bin 27 karanfil atıldı. Tüm stat alkışladı.

İSMAİL KARTAL'DAN TAM 9 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligdeki Antalyaspor maçına göre 9 değişikliğe gitti. Kartal, kaleci Livakovic, Çağlar, Djiku, Ferdi, Tadic, Krunic, Szymanski, Dzeko ve Cengiz'in yerine; İrfan Can, Serdar, Bonucci, Oosterwolde, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, King ve Batshuayi'ye görev verdi.