Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasına göre hareket eden sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yaşandı.
Kanarya'nın genç futbolcusu Tiago Çukur, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.
Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Fenerbahçe'den forvet oyuncusu Tiago Çukur'u sezon sonuna kadar kiralık anlaşma ile renklerine bağladı.Tiago'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
Hoş Geldin Tiago! ❤️🤍 Kulübümüz, Fenerbahçe'den forvet oyuncusu Tiago Çukur'u sezon sonuna kadar kiralık anlaşma ile renklerine bağladı. Tiago'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.#Ümraniyespor · #SemtinTakımı pic.twitter.com/9mGHAynGjn— Ümraniyespor (@Umraniyespor) February 7, 2024