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Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: Ayrılık operasyonuna devam eden Fenerbahçe'de teknik ekibin bu sezonki planlamasında yer almayan genç futbolcu Tiago Çukur, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı. İstanbul ekibinden yapılan resmi açıklamada; Tiago Çukur ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 18:13 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 18:24
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Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasına göre hareket eden sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yaşandı.

Kanarya'nın genç futbolcusu Tiago Çukur, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Fenerbahçe'den forvet oyuncusu Tiago Çukur'u sezon sonuna kadar kiralık anlaşma ile renklerine bağladı.Tiago'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

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