Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasına göre hareket eden sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yaşandı.

Kanarya'nın genç futbolcusu Tiago Çukur, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Fenerbahçe'den forvet oyuncusu Tiago Çukur'u sezon sonuna kadar kiralık anlaşma ile renklerine bağladı.Tiago'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.