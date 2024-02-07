Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya yerli takviyesi! Başakşehir ile görüşmeler sürüyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya yerli takviyesi! Başakşehir ile görüşmeler sürüyor

Yabancı kontenjanı dolu olan Kanarya, Başakşehir'in yıldızı için bastırıyor. Fenerbahçe devre arası transfer döneminde Lincoln'ü gönderdi. Zajc ve Kent'in de ayrılması bekleniyordu. Onlar kalınca Kanarya da transferde rotayı yerliye kırdı. İşte sarı lacivertlilerin gündemindeki yıldız oyuncu... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya yerli takviyesi! Başakşehir ile görüşmeler sürüyor

Süper Lig'de lider Fenerbahçe işini şansa bırakmamak için orta sahasına takviye düşünüyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya yerli takviyesi! Başakşehir ile görüşmeler sürüyor

Devre arası bu bölgeye Rade Krunic katıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya yerli takviyesi! Başakşehir ile görüşmeler sürüyor

Ancak teknik direktör İsmail Kartal, Mert Hakan Yandaş ve Mija Zajc'ı sezonun geri kalanında da düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya yerli takviyesi! Başakşehir ile görüşmeler sürüyor

Bu sebeple sarı-lacivertliler uzun süre bu bölgeye yabancı bir futbolcu daha almayı planlıyordu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya yerli takviyesi! Başakşehir ile görüşmeler sürüyor

Ancak takımdan ayrılması beklenen Zajc ve Ryan Kent kalacaklarını söyleyince planlar da değişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya yerli takviyesi! Başakşehir ile görüşmeler sürüyor

Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi kapandığı için bu oyuncular şu aşamada elde kaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya yerli takviyesi! Başakşehir ile görüşmeler sürüyor

Kanarya da yerli pazarına yönelmeyi tercih etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya yerli takviyesi! Başakşehir ile görüşmeler sürüyor

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Kanarya bu gelişmeler üzerine daha önce de gündeminde yer alan Berkay Özcan için bir defa daha Başakşehir'in kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya yerli takviyesi! Başakşehir ile görüşmeler sürüyor

İki kulüp arasında transfer görüşmeleri devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya yerli takviyesi! Başakşehir ile görüşmeler sürüyor

25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Başakşehir'in beklentisi 4 milyon euro.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya yerli takviyesi! Başakşehir ile görüşmeler sürüyor

Sarılacivertli idareciler ise rakamın daha düşmesini bekliyorlar.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya yerli takviyesi! Başakşehir ile görüşmeler sürüyor

Fenerbahçe, Berkay'ı renklerine bağlayarak hem bu sezonu hem de gelecek yıl daha önem kazanacak yerli yelpazesini genişletmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya yerli takviyesi! Başakşehir ile görüşmeler sürüyor

Berkay'ın da kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istemesi transferde Kanarya'nın en büyük kozlarından biri.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya yerli takviyesi! Başakşehir ile görüşmeler sürüyor

Berkay Özcan kariyerinde çıktığı 316 maçta hiç kırmızı kart görmedi.

DİĞER
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in Katar çıkarması! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele özel davete katıldı!
Kaynakları PKK ajansı | CHP yandaşı BirGün Gazetesi teröristlerin sözcülüğüne soyundu! Tepki yağdı: Kaynaklarını kesin
G.Saray'dan Alman sol beke kanca!
G.Saray'dan Eriksen'e teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de hedef çeyrek final! İşte Kartal'ın 11'i
F.Bahçe'nin o yıldızlarını eski takımları mumla arıyor!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
TFF'den 6 Şubat paylaşımı!
💥Süper Loto çekildi! (6 Şubat)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maaşı FIFA'dan Maaşı FIFA'dan 06:08
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:14
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:12
Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! 01:08
Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! 01:08
Thomas Meunier Trabzon'a geldi! Thomas Meunier Trabzon'a geldi! 01:08
Daha Eski
Ankaragücü rahat turladı! Ankaragücü rahat turladı! 01:08
F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! 01:08
F.Bahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu! 01:08
F.Bahçe'nin o yıldızlarını eski takımları mumla arıyor! F.Bahçe'nin o yıldızlarını eski takımları mumla arıyor! 01:08
Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı 01:08
G.Saray'ın yerlilerine hucüm! G.Saray'ın yerlilerine hucüm! 01:08