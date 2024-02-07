TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya yerli takviyesi! Başakşehir ile görüşmeler sürüyor
Yabancı kontenjanı dolu olan Kanarya, Başakşehir'in yıldızı için bastırıyor. Fenerbahçe devre arası transfer döneminde Lincoln'ü gönderdi. Zajc ve Kent'in de ayrılması bekleniyordu. Onlar kalınca Kanarya da transferde rotayı yerliye kırdı. İşte sarı lacivertlilerin gündemindeki yıldız oyuncu... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Bu sebeple sarı-lacivertliler uzun süre bu bölgeye yabancı bir futbolcu daha almayı planlıyordu.
Ancak takımdan ayrılması beklenen Zajc ve Ryan Kent kalacaklarını söyleyince planlar da değişti.
Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi kapandığı için bu oyuncular şu aşamada elde kaldı.
Kanarya da yerli pazarına yönelmeyi tercih etti.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Kanarya bu gelişmeler üzerine daha önce de gündeminde yer alan Berkay Özcan için bir defa daha Başakşehir'in kapısını çaldı.
İki kulüp arasında transfer görüşmeleri devam ediyor.
25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Başakşehir'in beklentisi 4 milyon euro.
Sarılacivertli idareciler ise rakamın daha düşmesini bekliyorlar.
Fenerbahçe, Berkay'ı renklerine bağlayarak hem bu sezonu hem de gelecek yıl daha önem kazanacak yerli yelpazesini genişletmeyi planlıyor.
Berkay'ın da kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istemesi transferde Kanarya'nın en büyük kozlarından biri.
Berkay Özcan kariyerinde çıktığı 316 maçta hiç kırmızı kart görmedi.
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