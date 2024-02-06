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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Sambacı maestro! Bonservisi...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Sao Paulo'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha Pablo Maia'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin ısrarla istediği oyuncu için Brezilya ekibinin yüksek bonservis talebi var. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Sambacı maestro! Bonservisi...

Transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe, durmak bilmiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Sambacı maestro! Bonservisi...

Devre arasında Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin şimdi de Sao Paulo'da forma giyen 22 yaşındaki Pablo Maia'yı gündemine aldığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Sambacı maestro! Bonservisi...

Güney Amerika basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, menajerler aracılığıyla sambacı için ilk teklifini sundu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Sambacı maestro! Bonservisi...

Sarı-lacivertlilerin Maia'yı geleceği yatırım olarak gördüğü ve oyuncuyu kaçırmak istemediği belirtilen haberde; "Fenerbahçe, Pablo Maia için ısrarcı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Sambacı maestro! Bonservisi...

Sao Paulo onun için yüksek bir bonservis beklentisi içinde.



TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Sambacı maestro! Bonservisi...

Fenerbahçe, bunu karşılamaya hazır gibi gözüküyor" ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Sambacı maestro! Bonservisi...

22 yaşında olmasına rağmen Brezilya ekibinde şu ana dek 123 maça çıkan Maia, 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Sambacı maestro! Bonservisi...

DEĞERI 11 MİLYON EURO

1 Ocak 2022'de A Takıma yükselen Maia, 2 yılda takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Piyasa değeri 11 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi temmuz 2027'de bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Sambacı maestro! Bonservisi...

Fenerbahçe'nin Sao Paulo'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha Pablo Maia'yı gündemine aldığı iddia edildi

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