TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Sambacı maestro! Bonservisi...

22 yaşında olmasına rağmen Brezilya ekibinde şu ana dek 123 maça çıkan Maia, 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

DEĞERI 11 MİLYON EURO



1 Ocak 2022'de A Takıma yükselen Maia, 2 yılda takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Piyasa değeri 11 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi temmuz 2027'de bitiyor.