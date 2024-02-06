TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Sambacı maestro! Bonservisi...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Sao Paulo'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha Pablo Maia'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin ısrarla istediği oyuncu için Brezilya ekibinin yüksek bonservis talebi var. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Güney Amerika basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, menajerler aracılığıyla sambacı için ilk teklifini sundu.
Sarı-lacivertlilerin Maia'yı geleceği yatırım olarak gördüğü ve oyuncuyu kaçırmak istemediği belirtilen haberde; "Fenerbahçe, Pablo Maia için ısrarcı.
Sao Paulo onun için yüksek bir bonservis beklentisi içinde.
Fenerbahçe, bunu karşılamaya hazır gibi gözüküyor" ifadelerine yer verildi.
22 yaşında olmasına rağmen Brezilya ekibinde şu ana dek 123 maça çıkan Maia, 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
DEĞERI 11 MİLYON EURO
1 Ocak 2022'de A Takıma yükselen Maia, 2 yılda takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Piyasa değeri 11 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi temmuz 2027'de bitiyor.
Fenerbahçe'nin Sao Paulo'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha Pablo Maia'yı gündemine aldığı iddia edildi
Pablo Maia özellikle top tekniğiyle dikkat çekiyor.
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