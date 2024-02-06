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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, son 16 turunda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçta Burak Şeker düdük çalacak. A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 12:10 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 12:30
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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Bonucci, Serdar, Oosterwolde, Rade Kurunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Batshuayi

ASpor CANLI YAYIN

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