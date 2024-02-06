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Fener'in altın ayakları

Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlarda 103 gol attı. Bunların 78’inde ise; Dzeko, Batshuayi, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic ve Cengiz Ünder’in imzası var.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 06:50
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Fener'in altın ayakları

Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan ve tüm rekorları alt üst eden Fenerbahçe, üç kulvarda da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Her ne kadar son haftalarda skor üretmekte sıkıntı yaşasa da sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı resmi maçlarda 103 kez rakip fileleri havalandırdı. Her maçta rakip kaleleri ablukaya alan attığından fazlasını da kaçıran Fenerbahçe'de atılan bu 103 golün, 78'i ileri uçtaki altı oyuncudan geldi.

ZİRVEDE DZEKO VAR

F.Bahçe'nin İnter'den transfer ettiği Edin Dzeko, 20 golle bu listede ilk sırada yer alıyor. Boşnak yıldızı ise sarıkanaryanın nöbetçi golcüsü Batshuayi takip ediyor. Batsman, fazla süre almasa da rakip ağları 15 kez havalandırdı ve dakika başına en skorer isim. Sebastian Szymanski ve İsmail Kartal'la küllerinden doğan İrfan Can Kahveci rakip ağlara 12'şer gol bıraktı. Tadic 11 kez gol sevinci yaşarken, Cengiz de 8 defa fileleri sarstı.

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