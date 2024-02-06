Fenerbahçe'de Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı...

Fenerbahçe, peş peşe aldığı galibiyetlerle şampiyonluğa odaklanmış durumda. Ligin 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 25. haftada Alanyaspor'u konuk edecek. Kanarya'da zorlu karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konu, Fred'in sağlık durumu. Brezilyalı yıldızın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Fred, yaklaşık 2 hafta daha bireysel çalışacak ve yeniden kontrole girecek. Tecrübeli orta saha, tam iyileşme gözlemlenmesi halinde takımla çalışmalara başlayacak. NTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerin sağlık ekibi, 30 yaşındaki futbolcuyu 27. haftadaki Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara döndürmeyi hedefliyor. Geldiği ilk günden beri ilk 11'in değişmez ismi olan Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıktı. Bu maçlarda gol sevinci yaşayan başarılı sambacı, 6 asistlik skor katkısı verdi. Fred, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan yaklaşık 10 milyon euro bedelle transfer edilmişti.