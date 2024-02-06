Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı...

Fenerbahçe'de Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı...

Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan birisi de takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Fred'in sağlık durumu. Peki, Brezilyalı yıldız ne zaman sahalara dönecek? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 13:35 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 13:40
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Fenerbahçe'de Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı...

Fenerbahçe, peş peşe aldığı galibiyetlerle şampiyonluğa odaklanmış durumda.

Fenerbahçe'de Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı...

Ligin 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 25. haftada Alanyaspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe'de Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı...

Kanarya'da zorlu karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konu, Fred'in sağlık durumu.

Fenerbahçe'de Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı...

Brezilyalı yıldızın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe'de Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı...

Fred, yaklaşık 2 hafta daha bireysel çalışacak ve yeniden kontrole girecek.

Fenerbahçe'de Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı...

Tecrübeli orta saha, tam iyileşme gözlemlenmesi halinde takımla çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe'de Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı...

NTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerin sağlık ekibi, 30 yaşındaki futbolcuyu 27. haftadaki Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara döndürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı...

Geldiği ilk günden beri ilk 11'in değişmez ismi olan Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıktı.

Fenerbahçe'de Fred ne zaman dönecek? İşte yanıtı...

Bu maçlarda gol sevinci yaşayan başarılı sambacı, 6 asistlik skor katkısı verdi.

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