4 kupayı istiyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, kulüp televizyonuna konuştu. Transfer sürecini ve F.Bahçe'yi tercih etme sebebini anlattı: "Zor bir süreçti. özellikle 2.5-3 haftaya yakın sadece mental olarak değil beden olarak da. Tamamen buraya odaklanmıştım. Başka hiçbir yeri düşünmüyordum. Benim için biraz zor geçti.

CANI GÖNÜLDEN İSTİYORUZ

Güzel bittiği için Ali başkanıma da, Atletico Madrid başkanına da teşekkür ederim. Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri diyebilirim. Hedeflerimiz büyük. Önümüzde 4 kupa duruyor. Hepsini de alabileceğimize inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarımız bunları canı gönülden istiyor."

ÇOK MUTLUYUM

Çağlar Söyüncü, "Hedeflediğim noktadayım. Benim de hedeflerim, hayallerim var. İlk hedefim oynayabilmekti. Adaptasyon sorunumu Türk olduğum için hızla atlatacağımı biliyordum ama yeni bir takıma geldim. Şu anlık çok mutluyum" dedi.

EKSİKLERİM VAR

Maç oynamadığı için ritminde eksikler olduğunu belirten Çağlar, "Orada da hiçbir antrenmanı kaçırmadım. Ama maç ritmi daha farklı oluyor. Eksiklerim var. Daha fazla oynayıp adaptasyonumu daha da hızlı geliştirip takıma faydalı olacağım" dedi.

REKABET AŞIRI DERECEDE

Milli yıldız, forma rekabeti hakkında şunları söyledi: "Rekabet burada da aşırı derecede var. Bu rekabetin bizi mutlu sona ulaştıracağını biliyorum" dedi.