Haberler Fenerbahçe 4 kupayı istiyorum

4 kupayı istiyorum

Çağlar Söyüncü, “Transfer sürecimdeki en büyük etken şampiyonluk hayalleri. Hedefimiz büyük, önümüzde 4 kupa var. Hepsini alabileceğimize inanıyorum” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
4 kupayı istiyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, kulüp televizyonuna konuştu. Transfer sürecini ve F.Bahçe'yi tercih etme sebebini anlattı: "Zor bir süreçti. özellikle 2.5-3 haftaya yakın sadece mental olarak değil beden olarak da. Tamamen buraya odaklanmıştım. Başka hiçbir yeri düşünmüyordum. Benim için biraz zor geçti.

CANI GÖNÜLDEN İSTİYORUZ

Güzel bittiği için Ali başkanıma da, Atletico Madrid başkanına da teşekkür ederim. Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri diyebilirim. Hedeflerimiz büyük. Önümüzde 4 kupa duruyor. Hepsini de alabileceğimize inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarımız bunları canı gönülden istiyor."

ÇOK MUTLUYUM

Çağlar Söyüncü, "Hedeflediğim noktadayım. Benim de hedeflerim, hayallerim var. İlk hedefim oynayabilmekti. Adaptasyon sorunumu Türk olduğum için hızla atlatacağımı biliyordum ama yeni bir takıma geldim. Şu anlık çok mutluyum" dedi.

EKSİKLERİM VAR

Maç oynamadığı için ritminde eksikler olduğunu belirten Çağlar, "Orada da hiçbir antrenmanı kaçırmadım. Ama maç ritmi daha farklı oluyor. Eksiklerim var. Daha fazla oynayıp adaptasyonumu daha da hızlı geliştirip takıma faydalı olacağım" dedi.

REKABET AŞIRI DERECEDE

Milli yıldız, forma rekabeti hakkında şunları söyledi: "Rekabet burada da aşırı derecede var. Bu rekabetin bizi mutlu sona ulaştıracağını biliyorum" dedi.

DİĞER
Yedi Bela Hüsnü'nün düzenbaz Cemal'i Şevket Altuğ'un eşi Yeşilçam'ın güzeli çıktı! 52 yıllık çifti ilk kez duyanlar şaştı kaldı!
11 il, yitip giden 50 bin 783 can... 6 Şubat depremlerinin 1. yılında acı ilk günkü gibi taze | 04.17'de yurt genelinde anma programı
Fenerbahçe'de Pape Gueye sürprizi! Yarım sezonluk ücret...
G.Saray'dan on numara operasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'ye Sambacı maestro! Bonservisi...
Fenerbahçe'de Pape Gueye sürprizi! Yarım sezonluk ücret...
AFAD - Kandilli son depremler 6 Şubat 2024
Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde? 6 ŞUBAT 2024
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Bu yıl Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Ayın kaçında? DİYANET
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hangi maç hangi kanalda 6 Şubat? Hangi maç hangi kanalda 6 Şubat? 07:38
Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! 00:59
Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! 00:59
Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı 00:56
Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı 00:56
De Rossi'li Roma bir başka! De Rossi'li Roma bir başka! 00:40
Daha Eski
De Rossi'li Roma bir başka! De Rossi'li Roma bir başka! 00:39
Maçta ilginç anlar! Elinde cep telefonuyla... Maçta ilginç anlar! Elinde cep telefonuyla... 00:15
Beşiktaş İngiliz stoperi kadrosuna kattı! Beşiktaş İngiliz stoperi kadrosuna kattı! 23:14
Ziyech'ten G.Saray'a kötü haber! Ziyech'ten G.Saray'a kötü haber! 23:14
Özbek'ten Koç'a sert sözler! "Derhal istifa etmeli" Özbek'ten Koç'a sert sözler! "Derhal istifa etmeli" 23:14
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kiralık gönderildi Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kiralık gönderildi 23:14